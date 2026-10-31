Acri, bambino di 5 anni precipita dal secondo piano: è grave, ricoverato in rianimazione a Cosenza

Grave incidente nel pomeriggio di oggi ad Acri, in provincia di Cosenza, dove un bambino di appena 5 anni è precipitato dal secondo piano di un edificio. Le condizioni del piccolo sono apparse gravi e si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione. Secondo le prime informazioni, dopo la caduta il bambino è stato accompagnato all’ospedale di Acri, dove il personale medico gli ha prestato le prime cure. Considerata la gravità del quadro clinico, è stato successivamente disposto il trasferimento in elisoccorso al presidio ospedaliero del capoluogo bruzio, per consentire un’assistenza specialistica.

Il bambino è ricoverato in coma farmacologico

Il piccolo è attualmente ricoverato in Rianimazione all’Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni vengono sarebberro gravi. Rimangono inoltre da ricostruire le circostanze nelle quali si è verificata la caduta. Secondo le prime notizie, l’episodio potrebbe avere avuto cause accidentali, ma la dinamica non è stata ancora accertata e saranno necessari ulteriori chiarimenti per comprendere quanto accaduto.