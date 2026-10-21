ACR Messina, vittoria di misura in Coppa Italia Dilettanti: 1-0 risicato allo Scordia nel match d’andata dei Quarti

Dopo il mezzo passo falso in campionato, il Messina ritrova il sorriso in Coppa Italia Dilettanti, seppur a fatica. Nella gara infrasettimanale della competizione, valevole per l’andata dei Quarti, gli uomini di Torrisi hanno avuto la meglio dello Scordia, per 1-0. Ci ha pensato Francisco Sartore, con un bel gol, a sbloccare la sfida nella prima parte della ripresa, dopo lo 0-0 nei primi 45 minuti. Un risultato che, visti gli organici e la classifica (catanesi quintultimi ad appena 6 punti nel girone B di Eccellenza), avrebbe dovuto essere più ampio, anche per garantire ai peloritani di non avere patemi al ritorno. La sfida, però, rimane aperta: al Messina basterà non perdere per accedere in semifinale.