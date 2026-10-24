ACR Messina, Torrisi alla vigilia della sfida con il Palazzolo: “gara dall’alto tasso agonistico, dobbiamo andare a prenderci i 3 punti”

Alla vigilia della 7a giornata del campionato di Eccellenza, l’A.C.R. Messina 1900 si prepara alla trasferta contro l’SC Palazzolo, in programma domenica 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Scrofani – Salustro di Palazzolo Acreide. Nel corso della conferenza stampa pre-gara il mister Alfio Torrisi ha presentato la sfida soffermandosi sulle difficoltà della partita, sulle condizioni della squadra e sugli obiettivi stagionali. “Sappiamo che abbiamo una partita difficile – ha dichiarato -. Tutte le partite sono complicate in questo campionato, a maggior ragione a Palazzolo. Sarà una partita di seconde palle, veloce, con un tasso agonistico, secondo me, alto. Dobbiamo rispondere alla grande sotto l’aspetto emotivo, andare forte e vincere tutti i duelli”.

E aggiunge: “per portare il risultato a casa da Palazzolo bisogna essere agguerriti, bisogna essere affamati più degli altri. Dobbiamo fare una prestazione che ci possa portare i tre punti”.

Le condizioni della squadra

Durante la conferenza il tecnico ha fatto il punto sulla settimana di lavoro, condizionata anche dall’impegno in Coppa Italia disputato mercoledì. La squadra ha lavorato un giorno in meno, ma ha gestito le energie e sperimentato alcune soluzioni tattiche. Inoltre, non mancano le situazioni da monitorare; Burzio si è fermato per un affaticamento all’adduttore, mentre Palumbo non sarà a disposizione per la gara a causa di un principio di pubalgia. Torrisi ha spiegato che il giocatore ha stretto i denti nelle ultime settimane, grazie al lavoro dello staff sanitario e del preparatore atletico, ma che adesso sarà necessario fermarlo.

Il tecnico ha inoltre sottolineato le difficoltà legate ai continui cambi di superficie dei campi di allenamento e di gioco, che hanno contribuito ad alcuni acciacchi fisici. Le condizioni di Burzio sono in fase di valutazione.

L’obiettivo stagionale

Nel corso dell’incontro il mister ha ribadito che la posizione in classifica non deve condizionare il percorso della squadra: “primi bisogna essere a maggio e non a novembre. È un mese dove dobbiamo mettere tanto dentro non solo a livello di punti, ma anche a livello di identità tattica”.

Inoltre, ha ribadito la fiducia nel gruppo e la necessità di non lasciarsi condizionare dalla classifica: “non possiamo guardare la classifica adesso. Dobbiamo andare a Palazzolo per continuare quello che abbiamo fatto bene fino a oggi”.

E ancora: “a prescindere da quello che dice la classifica oggi, in questo campionato il destino è sempre nelle nostre mani”. In chiusura, il mister ha confermato le ambizioni stagionali: “Il nostro obiettivo primario è vincere il campionato, perché noi siamo costruiti per fare questo”.

I convocati

Ecco i convocati per la giornata 7 di campionato: