ACR Messina, prima storica vittoria in Serie A2 Élite di Futsal: 5-2 alla CDM Genova

L’ACR Messina conquista la prima storica vittoria in Serie A2 Élite superando 5-2 la CDM Genova a Campo Ligure nella quarta giornata del girone B. Una trasferta lunga quasi 900 chilometri, dal Tirreno al mar Ligure, che si chiude con una prestazione solida e concreta da parte dei siciliani, capaci di indirizzare la partita già nel primo tempo e di resistere al tentativo di rimonta dei padroni di casa nella ripresa. La CDM arrivava alla sfida con l’obiettivo di riscattare il pesante ko subito contro il Formia, mentre il Messina cercava ancora il primo successo della stagione dopo due pareggi e una sconfitta.

La partenza del Messina è praticamente perfetta. Al 2’ Vinicius Lanza sfrutta un calcio di punizione dal limite dell’area, approfittando di una barriera della CDM non piazzata nel migliore dei modi: il suo mancino è preciso e chirurgico e il pallone termina in rete per lo 0-1. La squadra di casa fatica inizialmente a trovare il ritmo, mentre i siciliani gestiscono il possesso e costringono spesso gli avversari a forzare la giocata. Col passare dei minuti, però, la CDM riesce a reagire e va al tiro con Guga, Babris e Ortisi, trovando sempre un Tarenzi attento e pronto a respingere.

Proprio nel momento di maggiore pressione offensiva dei padroni di casa arriva il secondo gol del Messina. Al 16’ uno schema da rimessa laterale permette a Centorrino di aprire con la suola per Darici, che di destro scarica il pallone in fondo alla rete per il 2-0. Nel finale del primo tempo la CDM ha però la grande occasione per riaprire la gara: su una punizione centrale Ortisi serve Babris sulla destra, il lettone calcia e Piccolo, in scivolata, respinge con il gomito. Per gli arbitri è calcio di rigore.

Tarenzi para il rigore e salva il doppio vantaggio

Dal dischetto si presenta Ortisi, ma la sua conclusione è centrale e Tarenzi riesce a respingere. Il Messina conserva così il doppio vantaggio e va al riposo avanti 2-0, dopo una prima frazione nella quale ha saputo colpire nei momenti giusti e difendere con ordine quando la CDM ha aumentato la pressione. Nella ripresa ci si attende la reazione della formazione di casa, ma è ancora il Messina a trovare il gol. Lucho Garcia finalizza un contropiede rapidissimo orchestrato da Vinicius Lanza e firma il 3-0. Dopo quattro minuti arriva anche il poker dei giallorossi, con Piccolo che porta il risultato sul 4-0 e sembra mettere una seria ipoteca sulla partita.

La CDM decide allora di giocarsi la carta del portiere di movimento e, nel giro di appena 30 secondi, riesce a rientrare improvvisamente in partita. Capitan Ortisi trova due reti ravvicinate che accorciano sul 4-2, riaccendendo l’ambiente e togliendo un po’ di sicurezza al Messina. I padroni di casa continuano a spingere con il portiere di movimento, mentre i siciliani cercano di sfruttare gli spazi in ripartenza. Tarenzi arriva anche a colpire un palo nel tentativo di sorprendere la porta avversaria rimasta sguarnita. Al 17’ arriva poi un episodio che condiziona i minuti finali: gli arbitri ravvisano uno scambio di cortesie tra Ortisi e Puglisi, entrambi già ammoniti nel primo tempo, e mostrano il secondo cartellino giallo a entrambi. Le due squadre chiudono così la gara in quattro contro quattro.

Piccolo firma il 5-2 e chiude la partita

Nei secondi conclusivi è ancora Piccolo a trovare la via del gol, realizzando la rete del definitivo 5-2 e facendo calare il sipario sulla sfida. Per il Messina è una giornata da ricordare: arriva infatti la prima vittoria della sua storia nel campionato di Serie A2 Élite, dopo un avvio di stagione composto da due pareggi e una sconfitta. La CDM Genova, invece, mastica amaro dopo una gara nella quale ha provato a riaprirla nella ripresa senza riuscire a completare la rimonta. La formazione ligure avrà ora subito l’occasione di reagire martedì sera, quando sarà impegnata in Coppa Divisione contro la Pregio Futsal.

Il tabellino

CDM FUTSAL: Parodi S., D’Atri, Guga, Ortisi, Zanello, Parodi P., Cadario, Follador, Spadafora, Boutabouzi, Babris, Ibraliu. All. De Jesus.

MESSINA FUTSAL: Tarenzi, Cucinotta, Puglisi, Vinicius Lanza, Adamo, D’Angelo, Piccolo, Darici, Centorrino, Saccone, Mazzullo, Lopez Garcia. All. Tutilo.

ARBITRI: Buonocore di Castellammare di Stabia e Onesti di Pescara.

CRONO: Canella di Saronno.

RETI: 1.50pt Vinicius Lanza, 15.53pt Darici, 0.27st Lucho Garcia, 4.10st Piccolo, 11.28st Ortisi, 11.54st Ortisi, 19.45st Piccolo.

NOTE: Espulsi Ortisi e Puglisi a 17.27st per doppia ammonizione. Ammoniti Lucho Garcia a 9.05st, Zanello a 10.28st.