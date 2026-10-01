A2 Autostrada del Mediterraneo, tratto chiuso tra Cosenza Sud e Rogliano: camion in avaria

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” è provvisoriamente chiuso il tratto al km 267,000 in direzione sud, tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rogliano, a causa di un mezzo pesante in avaria. Per i veicoli di lunga percorrenza diretti a sud, uscita consigliata allo svincolo di Cosenza Nord con prosecuzione sulla Strada Statale 107 “Silana Crotonese” e sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” e rientro in autostrada allo svincolo di Falerna. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

Aggiornamento alle ore 12:45

La circolazione è tornata regolare sull’A2 tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rogliano.