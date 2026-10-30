A Scilla l’estate non finisce mai: a fine ottobre bagnanti in mare e giornate stupende. E il turismo vola | VIDEO

È il 30 ottobre, ma a Scilla sembra ancora estate. Mentre il calendario segna ormai l’autunno inoltrato e novembre è alle porte, nella splendida località della Costa Viola c’è ancora chi si gode il mare, prende il sole sulla spiaggia e non rinuncia a un bagno nelle acque dello Stretto. Una scena che potrebbe sembrare paradossale in questo periodo dell’anno, ma che a Scilla è quasi una piacevole normalità. Le temperature più fresche del mattino e della sera ricordano che la stagione autunnale è ormai arrivata, ma nelle ore centrali della giornata, non appena il sole torna a riscaldare la costa, la spiaggia si ripopola e l’atmosfera richiama quella dei mesi estivi. Un fenomeno che testimonia la straordinaria durata della stagione balneare calabrese, capace di prolungarsi fino agli ultimi giorni di ottobre grazie alle condizioni climatiche favorevoli e, soprattutto, alla passione di chi non vuole ancora dire addio al mare.

Quella che si sta vivendo a Scilla è una stagione particolarmente lunga, caratterizzata da una frequentazione delle spiagge che continua anche in un periodo tradizionalmente lontano dai mesi di maggiore afflusso turistico. La località reggina continua ad attirare visitatori, cittadini e appassionati del mare, confermando il fascino di un territorio nel quale l’estate sembra avere una durata ben superiore rispetto a quella indicata dal calendario. La presenza di bagnanti a fine ottobre rappresenta l’immagine più significativa di questo prolungamento stagionale, mentre il clima mite contribuisce a mantenere viva la frequentazione del litorale. Il fenomeno viene descritto come eccezionale anche per i flussi turistici e le presenze sulle spiagge in questo periodo dell’anno, sebbene non siano disponibili dati ufficiali che consentano di verificare eventuali record storici. A colpire, più di ogni altro aspetto, è comunque la voglia di continuare a vivere il mare, approfittando di ogni giornata di sole per trascorrere qualche ora sulla spiaggia o concedersi ancora un tuffo.

Scilla, cittadini e commercianti raccontano un’estate che sembra infinita

A documentare questa particolare atmosfera è stato Graziano Tomarchio, che per StrettoWeb ha realizzato un servizio raccogliendo le testimonianze di passanti, cittadini e commercianti. Dai racconti emerge l’apprezzamento per un prolungamento della stagione estiva che, in una località come Scilla, viene vissuto quasi come una caratteristica naturale del territorio. Il mare continua infatti a rappresentare un punto di riferimento per la vita quotidiana, non soltanto durante i mesi di luglio e agosto, ma anche quando altrove le spiagge sono ormai deserte. La possibilità di trascorrere ancora giornate all’aperto, godere del sole e frequentare il litorale contribuisce a mantenere viva l’atmosfera turistica della cittadina, offrendo anche alle attività commerciali un’opportunità legata alla presenza di visitatori oltre il tradizionale periodo delle vacanze estive. Le testimonianze raccolte nel servizio raccontano proprio questo rapporto speciale tra Scilla, i suoi abitanti e il mare, che continua a essere protagonista anche alle porte di novembre.