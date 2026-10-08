A Scilla il convegno: “Dentro il mare ed oltre: dal Parco Marino al Parco dell’Aspromonte per una visione integrata del territorio scillese”

Si terrà venerdì 9 ottobre, a partire dalle ore 18:00, presso la

suggestiva cornice dell’Hotel Le Sirene di Scilla, il convegno dal titolo

“Dentro il mare ed oltre: dal Parco Marino al Parco dell’Aspromonte per una visione integrata del territorio scillese“. L’evento, organizzato dalle associazioni APS Chianalea e Magna Grecia Outdoor, nasce con l’obiettivo di promuovere un confronto aperto e costruttivo tra istituzioni, esperti, operatori del settore e cittadini, puntando a superare la tradizionale dicotomia tra mare e montagna.

Al centro del dibattito vi è la necessità di creare una rete territoriale sinergica capace di collegare la straordinaria ricchezza della risorsa marina e costiera con l’immenso patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico dell’entroterra aspromontano. Scilla, gemma della Costa Viola e porta d’accesso naturale verso i rilievi dell’Aspromonte, rappresenta il luogo ideale per tracciare una nuova rotta di governance territoriale. Una visione integrata che metta a sistema la tutela ambientale, il turismo esperienziale lento, la salvaguardia della biodiversità e la valorizzazione delle identità locali, trasformando la vicinanza geografica tra il blu del mare e il verde dei monti in un vero e proprio motore di crescita economica e sociale.

All’incontro prenderanno parte rappresentanti istituzionali, esperti ambientali ed associazioni del territorio per delineare insieme le prospettive future, le opportunità di finanziamento e le buone pratiche di gestione integrata delle aree protette.