A Reggio Calabria, parole e colori si incontrano: Eleonora Maria Barbaro presenta “Dove pesa il mondo”

La scrittura incontra la pittura in un appuntamento dedicato alla forza espressiva delle parole e delle immagini. Venerdì 16 ottobre, alle ore 18:30, la Galleria SerArt di Reggio Calabria ospiterà un incontro con Eleonora Maria Barbaro, autrice del libro “Dove pesa il mondo”, accompagnato da una mini mostra personale. “L’iniziativa nasce dal desiderio di proseguire il viaggio tra le pagine del libro attraverso un altro linguaggio, quello pittorico, capace di tradurre emozioni, pensieri e suggestioni in segni e colori. Un dialogo tra forme espressive diverse che invita il pubblico ad attraversare il “peso del mondo” da una prospettiva nuova, lasciando spazio alla sensibilità e all’interpretazione personale”, c’è scritto in una nota.

L’appuntamento si terrà presso la Galleria SerArt, in via Pasquale Andiloro 6/G, a Reggio Calabria, con il coinvolgimento di SerArt Associazione Culturale e Art(è)rie Lab.