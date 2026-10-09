A Reggio Calabria arriva il premio della vetrina più bella della città: contest gratuito per i negozi. Come funziona | INFO

Le vetrine dei negozi di Reggio Calabria si preparano a diventare protagoniste di Bergarè 2026, la manifestazione dedicata al bergamotto e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. In vista della nuova edizione di “Bergarè – Identità e territorio”, in programma dal 22 al 25 ottobre 2026 presso il Castello Aragonese, la Camera di Commercio di Reggio Calabria promuove il contest “La migliore vetrina di Bergarè 2026”, un’iniziativa gratuita rivolta alle imprese locali. L’obiettivo è coinvolgere direttamente il tessuto imprenditoriale della Città Metropolitana, invitando le attività commerciali a realizzare allestimenti creativi ispirati al bergamotto, simbolo dell’identità reggina e risorsa fondamentale per la storia, la cultura e l’economia del territorio. Attraverso il concorso, le vetrine diventeranno uno strumento di promozione delle tradizioni locali, contribuendo a creare un’atmosfera legata alla manifestazione e a valorizzare la creatività degli imprenditori.

Tramontana: “Il bergamotto rappresenta il nostro oro verde”

A sottolineare il significato dell’iniziativa è il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, che evidenzia l’importanza della collaborazione tra le imprese e la manifestazione. “Con il contest “La migliore vetrina” vogliamo rafforzare la sinergia tra le imprese del territorio e un evento iconico come Bergarè”, ha dichiarato Tramontana. “Il bergamotto rappresenta il nostro oro verde, un’eccellenza unica al mondo che parla della nostra storia e del nostro potenziale economico. Coinvolgere le imprese locali significa fare rete e trasformare l’intera città in una vetrina accogliente e festosa, dove la creatività degli imprenditori diventa protagonista nel promuovere le radici e le bellezze della nostra terra”. Il contest intende dunque estendere il coinvolgimento delle attività economiche oltre gli spazi della manifestazione, facendo del bergamotto il filo conduttore degli allestimenti e rafforzando il legame tra il mondo delle imprese e l’identità del territorio metropolitano.

Come partecipare al contest: iscrizioni gratuite entro il 19 ottobre

La partecipazione a “La migliore vetrina di Bergarè 2026” è aperta alle imprese di qualsiasi settore economico che dispongano di una vetrina su area pubblica, abbiano sede legale o operativa nella Città Metropolitana di Reggio Calabria e risultino regolarmente iscritte e attive al Registro delle Imprese. Per prendere parte al concorso sarà necessario allestire la propria vetrina a tema bergamotto, mantenendola visibile al pubblico fino alla conclusione della manifestazione. L’adesione è completamente gratuita e le imprese interessate dovranno trasmettere la scheda di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it entro il 19 ottobre 2026. Un ulteriore passaggio è previsto per la promozione degli allestimenti sui social: entro le ore 12:00 del 24 ottobre, i partecipanti dovranno pubblicare le immagini delle proprie vetrine sui rispettivi canali social e condividerle sui profili ufficiali dell’evento, @bergarereggiocalabria su Instagram e @BergareCamComRC su Facebook, utilizzando l’hashtag #lamigliorevetrinabergare2026.

Due premi per le vetrine più belle: decide la giuria e votano i social

Il contest prevede due distinti riconoscimenti, destinati a valorizzare sia la qualità degli allestimenti sia il coinvolgimento del pubblico attraverso i social network. Il Premio Giuria di Qualità sarà attribuito da una commissione nominata dalla Giunta Camerale, chiamata a valutare le vetrine sulla base di tre criteri: originalità, aderenza al tema ed eleganza visiva. All’impresa vincitrice sarà consegnata un’opera artistica in ceramica dedicata al bergamotto. Il Premio Social, invece, sarà assegnato alla vetrina che avrà ottenuto il maggior numero di “Mi piace” sui canali social entro le ore 12:00 di sabato 24 ottobre. In questo caso, il riconoscimento consisterà in una vetrofania personalizzata con la grafica ufficiale di Bergarè 2026. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 25 ottobre 2026 a Piazza Castello, durante la serata conclusiva della manifestazione, che per quattro giorni porterà al Castello Aragonese di Reggio Calabria il bergamotto e il suo legame con l’identità e l’economia del territorio.