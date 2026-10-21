A Reggio Calabria arredi casa e risparmi sulla benzina: la super promo di Mi@Casa Arreda contro il caro carburante

Il caro carburante continua a pesare sulle tasche dei reggini. Gli aumenti dei prezzi di benzina e gasolio stanno mettendo in difficoltà famiglie, lavoratori e imprese, tanto da scatenare in questi giorni una mobilitazione degli autotrasportatori in tutto il Mezzogiorno. Le proteste sono arrivate anche a Reggio Calabria, con presidi di mezzi pesanti e manifestazioni contro rincari che incidono sempre più sul bilancio quotidiano.

In un momento in cui ogni euro risparmiato può fare la differenza, un’attività commerciale reggina ha deciso di rispondere al caro benzina con un’iniziativa concreta, pensata proprio per i suoi clienti. Mi@Casa Arreda, negozio specializzato nell’arredamento per la casa, ha lanciato una promozione capace di unire due esigenze particolarmente sentite dalle famiglie: arredare casa e risparmiare denaro da destinare alle altre spese quotidiane, carburante compreso.

Mi@Casa Arreda, la promozione contro il caro benzina: 100 euro di sconto ogni 1.000 euro di spesa

L’iniziativa è tanto semplice quanto vantaggiosa. Dal 19 ottobre al 7 novembre 2026, chi sceglie di acquistare mobili e arredamento da Mi@Casa Arreda potrà beneficiare di uno sconto immediato di 100 euro ogni 1.000 euro di spesa, attraverso la speciale promozione dedicata al “bonus carburante”.

Il meccanismo è immediato: su una spesa di 2.000 euro, ad esempio, il cliente pagherà soltanto 1.800 euro, ottenendo un risparmio di 200 euro direttamente al momento del pagamento. Non bisognerà attendere rimborsi né utilizzare successivamente buoni presso i distributori: il vantaggio viene applicato direttamente sul prezzo dell’arredamento.

In questo modo, i soldi risparmiati potranno essere utilizzati liberamente per fare rifornimento di benzina o gasolio, oppure per sostenere altre necessità familiari. Un’opportunità che assume ancora più valore nell’attuale situazione economica, soprattutto per chi desidera rinnovare casa ma deve contemporaneamente fare i conti con un costo della vita sempre più elevato.

Dalle cucine alle camere da letto: una casa bella, moderna e accessibile a tutti

La promozione si inserisce perfettamente nella filosofia commerciale di Mi@Casa Arreda, che da sempre punta su un obiettivo preciso: rendere l’arredamento di qualità accessibile anche a chi dispone di un budget contenuto.

Nel negozio è possibile trovare soluzioni per arredare praticamente tutta la casa: cucine, soggiorni e zone living, divani, camere da letto e camerette per bambini e ragazzi.

Il punto di forza è il rapporto tra qualità, prezzo e personalizzazione. Scegliere un arredamento economico, infatti, non significa necessariamente rinunciare al gusto estetico, alla funzionalità o alle ultime tendenze. Da Mi@Casa Arreda, per esempio, è possibile progettare la cucina dei propri sogni, scegliendo finiture, colori, modelli e composizioni in linea con le proprie preferenze, senza perdere di vista il budget disponibile.

L’attenzione è rivolta in particolare alle famiglie con redditi medio-bassi, ai giovani che stanno arredando la prima casa e a chi desidera rinnovare gli ambienti domestici senza affrontare spese proibitive.

Mi@Casa Arreda ha cambiato sede: dove si trova il nuovo showroom a Reggio Calabria

Per tanti reggini, Mi@Casa Arreda è già una realtà conosciuta. L’attività ha aperto i battenti a fine novembre 2018, all’interno del Centro Commerciale La Perla dello Stretto di Reggio Calabria, dove è rimasta fino a luglio 2026.

Da quest’estate il negozio ha intrapreso una nuova fase del proprio percorso, trasferendosi nella nuova sede sulla Strada Statale 106 Jonica, a Ravagnese, sempre a Reggio Calabria.

Il nuovo showroom rappresenta il punto di riferimento per chi vuole scoprire le proposte d’arredamento del negozio, valutare le diverse soluzioni e ricevere assistenza nella scelta dei mobili più adatti alla propria abitazione.

Mi@Casa Arreda offre inoltre progettazione gratuita e senza impegno, servizio gratuito di misurazione degli ambienti e la possibilità di accedere a finanziamenti personalizzati. Sono disponibili anche i servizi di trasporto e montaggio, con costo a parte.

Come approfittare della promozione: visita Mi@Casa Arreda o chiama il negozio

Chi sta pensando di acquistare una nuova cucina, sostituire il divano, arredare una camera da letto o rinnovare il soggiorno ha dunque un’occasione in più per farlo risparmiando. La promozione contro il caro carburante è valida soltanto fino al 7 novembre 2026: un’opportunità da cogliere per acquistare l’arredamento desiderato a condizioni più convenienti e lasciare qualche euro in più nel bilancio familiare.

Per scoprire le proposte disponibili, richiedere una progettazione gratuita e senza impegno o ricevere informazioni sulla promozione, è possibile contattare Mi@Casa Arreda al numero 0965 615204 oppure visitare direttamente il nuovo showroom sito presso Strada Statale 106 Jonica, Ravagnese 20 – 89132 Reggio Calabria.