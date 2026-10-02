A Messina torna Donarte, il grande appuntamento internazionale su donazione e trapianti

Due bambini, due tragedie, due Paesi lontani. E una scelta capace di trasformare la morte in una possibilità di vita per altre persone. È nel segno delle storie di Nicholas Green e Rolly Prajapati che Messina ospiterà, dal 4 al 6 ottobre 2026, la V International Conference DONARTE – “Donation and Art, Nicholas and Rolly Testimonials”, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla donazione e al trapianto di organi e tessuti. Per tre giorni l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina diventerà un luogo di confronto internazionale tra medicina, ricerca, formazione e società civile. Saranno presenti circa 35 ospiti internazionali, provenienti da India, Giappone, Stati Uniti, Ghana, Messico, Argentina, Spagna, Svizzera, Regno Unito e altri Paesi, insieme a oltre 40 tra relatori e ospiti italiani. Un appuntamento, giunto alla quinta edizione, che non si caratterizza solo come congresso scientifico, ma che raccoglie testimonianze, arte e sensibilizzazione, con un obiettivo preciso: parlare di donazione non soltanto attraverso i numeri e la medicina, ma attraverso le persone, le loro storie e le scelte che possono cambiare il destino di altre vite.

La cerimonia inaugurale, in programma domenica 4 ottobre alle ore 15.00 nell’Aula Magna del Rettorato

La cerimonia inaugurale, in programma domenica 4 ottobre alle ore 15.00 nell’Aula Magna del Rettorato, vedrà protagoniste alcune testimonianze particolarmente significative. Storie diverse, unite da un filo comune: la donazione e il trapianto come esperienze capaci di attraversare il dolore, la paura e l’incertezza e di restituire una prospettiva di vita. All’evento congressuale – che prevede circa 70 relazioni affidate a specialisti italiani e stranieri di terapia intensiva, anestesiologia e trapiantologia – si affiancheranno anche attività sportive e artistiche. La mattina del 4 Ottobre, alle 9, una gara di canoa aperta a tutti i cittadini presso il Rowing Club Peloro al Lago Grande di Ganzirri e la sera, alle 21 – preso il cortile del Rettorato – una kermesse artistica aperta al pubblico dove diversi artisti doneranno il proprio talento. Interverrà, tra gli altri, la Banda Meccanizzata della Brigata Aosta, gli allievi dell’accademia delle Belle Arti di Catania, il Corso della Scuola Spirito Santo-Annibale Maria di Francia, artisti del balletto e della musica.

“La presenza a Messina di tanti professionisti e ospiti provenienti da Paesi diversi conferma il valore internazionale di questo appuntamento e offre un’importante occasione di confronto sui temi della donazione e del trapianto – sottolinea il Direttore Amministrativo dell’AOU G. Martino di Messina Elvira Amata. Il nostro auspicio è che DONARTE possa lasciare non soltanto conoscenze e riflessioni, ma soprattutto una maggiore sensibilità verso la cultura del dono e la capacità di guardare, anche nei momenti più difficili, alla possibilità di una nuova vita”.