A Melicucco l’inaugurazione del dipinto murale sacro “La Corte Celeste” dell’artista Antonella Minasi | INFO

Arte, fede e memoria si incontrano a Melicucco in occasione della presentazione del dipinto murale sacro “La Corte Celeste”, realizzato dalla maestra d’arte Antonella Minasi. La cerimonia ufficiale di svelamento e presentazione dell’opera si terrà il 1° novembre, alle ore 09:30, presso il Cimitero Comunale, in occasione della solennità di Tutti i Santi. L’opera nasce con l’intento di arricchire e valorizzare un luogo di profondo raccoglimento, preghiera e memoria, attraverso la bellezza dell’arte sacra e il suo messaggio di fede e speranza. Un contributo artistico che si inserisce nel legame profondo della comunità con i propri cari defunti, rendendo omaggio alla loro memoria.

Alla cerimonia saranno presenti il parroco Don Pasquale Galatà, che impartirà la benedizione all’opera, le autorità civili e militari e i cittadini. Nel corso dell’iniziativa, la maestra Antonella Minasi illustrerà il significato artistico e spirituale del dipinto, condividendo con i presenti l’ispirazione e il percorso creativo che hanno accompagnato la realizzazione del murale.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di condivisione per l’intera comunità melicucchese, nel segno dell’arte, della fede e del rispetto per la memoria dei propri cari. La cittadinanza, i fedeli e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.