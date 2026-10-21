A Locri il jazz si veste di Pino Daniele con Bosso e Mazzariello | INFO

Una musica che non smette di raccontare emozioni, attraversa il tempo e continua a parlare a generazioni diverse. È quella delle canzoni di Pino Daniele, capaci di fondere poesia, blues, rock, funk e jazz in un linguaggio inconfondibile che tornerà a risuonare attraverso la sensibilità di due protagonisti del jazz italiano. Domenica 1 novembre 2026, alle 18.30, al Palazzo della Cultura di Locri, Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte saranno i protagonisti di Il cielo è pieno di stelle – Omaggio a Pino Daniele, il concerto che apre la serie di appuntamenti del festival Zefiro in Jazz 2026. Un progetto che non si limita a riproporre alcuni dei brani più amati del cantautore napoletano, ma li attraversa con una sensibilità musicale nuova, lasciando spazio al dialogo tra gli strumenti e alla libertà espressiva dei due interpreti.

Il cielo è pieno di stelle, tra poesia e improvvisazione

Il titolo del concerto prende spunto dal testo di Mal di te e racchiude lo spirito di un tributo che punta a restituire un ritratto originale di Pino Daniele, mettendo al centro la ricchezza della sua scrittura musicale.

Il repertorio attraversa alcune delle tappe più significative della sua carriera: da Napule è a Je so’ pazzo, da Quanno chiove a Quando, fino a Allora sì e Sicily. Non una semplice riproposizione dei brani, ma un dialogo musicale che ne valorizza le molteplici influenze, dal blues al rock, dal funk al jazz.

Nato nel 2022, il progetto ha già attraversato numerosi palcoscenici italiani e internazionali. Nel 2024 è diventato un album, registrato a Napoli e pubblicato da Warner Music.

Bosso e Mazzariello, due percorsi in dialogo

Fabrizio Bosso, nato a Torino, ha iniziato a suonare la tromba a cinque anni e si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi a quindici. Nel corso della carriera ha collaborato con importanti nomi del jazz internazionale e con artisti pop italiani, sviluppando uno stile che unisce tradizione e ricerca.

Julian Oliver Mazzariello, nato in Inghilterra nel 1978, è pianista e compositore. Trasferitosi in Italia a diciassette anni, si è affermato nella scena jazz nazionale, collaborando con numerosi musicisti. Con Bosso condivide dal 2013 il progetto Tandem, da cui è nato anche il tributo a Pino Daniele.

Zefiro in Jazz, gli appuntamenti di novembre

La rassegna proseguirà domenica 15 novembre alle 18.30 con Equilibrismi, concerto di Petra Magoni, voce, e Finaz, chitarra. Un percorso tra musica, poesia e avanguardie del Novecento, con riferimenti a Palazzeschi, John Cage, Marinetti e Lennon-McCartney.

Ultimo appuntamento domenica 22 novembre alle 18.30 con Alamar di Ana Carla Maza, violoncello e voce, accompagnata da Manu Contrera al pianoforte e alle tastiere e Jay Kalo alla batteria e alle percussioni.

La rassegna è promossa dall’Associazione Zefiro, in collaborazione con l’Accademia Senocrito di Locri, finanziata dalla Regione Calabria sull’AVVISO PUBBLICO Sostegno e promozione turistica e culturale POC 2014/2020 Azione 6.8.3, con il Patrocinio del Comune di Locri.

Biglietti e informazioni

Tutti i concerti si svolgeranno al Palazzo della Cultura di Locri, alle 18.30: