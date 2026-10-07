A Cosenza e Rende torna “Il Cavaliere Identitario”: sei giorni tra gusto, tradizioni e turismo senior

L’edizione 2026 de “Il Cavaliere Identitario – a spasso nel tempo del gusto e della tradizione” si presenta come una delle più ricche e strutturate di sempre, capace di intrecciare cultura, enogastronomia, memoria collettiva e turismo senior in un percorso che attraversa Rende e Cosenza dal 15 al 20 ottobre. Accanto ad AIRA e all’Associazione Volare APS, quest’anno entra ufficialmente nel progetto anche il Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa” di Cosenza, che rafforza la dimensione narrativa e divulgativa dell’iniziativa, portando nel percorso la voce del mondo giornalistico e un nuovo presidio culturale.

Il programma si apre il 15 ottobre al Museo Civico – Palazzo Zagarese di Rende con l’inaugurazione della mostra Il Cibo nell’Arte, curata da Alessandra Carelli. Sarà un pomeriggio dedicato ai racconti delle associazioni dei centri anziani, che attraverso le testimonianze di Erminia Grispino, Litrenta Mariagiovanna, Antonio Bollareto, Gianna Pugliese, Caterina Regina e Livia Spanò porteranno in scena storie, memorie e tradizioni culinarie dei rispettivi territori. Nel corso della manifestazione verranno proclamati i Cavalieri Identitari delle comunità presenti, mentre le istituzioni invitate – dai sindaci di Rende, San Basile, Cetraro, Parenti, Tarsia, Lappano, Mormanno, San Giovanni in Fiore, San Vincenzo La Costa e Caloveto – contribuiranno a sottolineare il valore territoriale dell’iniziativa.

Il 16 ottobre, in occasione della 45ª Giornata Internazionale dell’Alimentazione, il percorso prosegue con il raduno al Museo Civico e la visita guidata nel centro storico di Rende, prima del convegno dedicato a tradizioni, enogastronomia e identità. A moderare sarà il giornalista Francesco Mannarino, mentre i saluti saranno affidati ad Antonio Volpentesta, Marinella Castiglione e Maria Brunella Stancato. Gli interventi di Antonello Grosso La Valle, Tina Nicoletti, Emiliano Iantorno, Lina Pecora, Gianpietro Magliari, Teresa Maradei, Giancarlo Statti, Massimo Magliocchi e della designer identitaria Luigia Granata offriranno una panoramica ampia e articolata sul valore culturale e produttivo delle tradizioni calabresi. Le due giornate saranno accompagnate dal cantastorie Marco Moccia, mentre la serata si chiuderà con una degustazione di piatti identitari presso il ristorante L’Arco, riservata ai partecipanti.

Il 20 ottobre, al Palazzo della Provincia di Cosenza – Salone degli Stemmi, si terrà il convegno dedicato al turismo senior, un tema centrale per la costruzione di un modello di accoglienza che valorizzi le esigenze e le potenzialità di un pubblico sempre più numeroso. I lavori si apriranno con i saluti del Presidente della Provincia Biagio Faragalli e del Presidente di Volare APS Antonio Volpentesta. Seguiranno gli interventi di Gabriella Luciani, Franco Rosito, Don Salvatore Fuscaldo e Corrado Rossi, insieme ai rappresentanti delle associazioni coinvolte nel percorso del Cavaliere Identitario.

Questa edizione conferma la crescita del progetto, che si consolida come un laboratorio culturale capace di mettere in rete istituzioni, associazioni, professionisti del gusto, studiosi e comunità locali. Gli obiettivi del Cavaliere Identitario? Raccontare e diffondere il valore delle tradizioni, trasformandole in un patrimonio condiviso e in una leva strategica per un turismo identitario sempre più consapevole.