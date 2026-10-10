10 ottobre 2025, auguri di buon onomastico Daniele e Daniela | IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri

Oggi, 10 ottobre 2026, è Festa di San Daniele: ecco immagini, frasi e video per gli auguri su Facebook e WhatsApp

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    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
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Oggi, 10 ottobre 2026, si ricorda Daniele Comboni: nato a Limone sul Garda il 15 marzo 1831 e morto a Khartoum in Sudan il 10 ottobre 1881, appartiene in pieno alla storia del movimento missionario, rinvigoritosi grazie alla sua opera, concretizzando di fatto quel risveglio apostolico che arriverà sino a noi. Stratega della nuova missionarietà in Africa, Comboni è l’apostolo della Nigrizia, e considera la fede come l’unica arma con cui è possibile restituire agli africani la propria dignità. Daniele Comboni è stato proclamato beato da Papa Giovanni Paolo II il 17 marzo 1996.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Daniele Daniela:

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

  • Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!
  • Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!
  • Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!
  • Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!
  • Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!
  • Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!
  • Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!
  • Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!
  • Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!
  • Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:




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