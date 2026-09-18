Zafferana Etnea celebra 200 anni di storia: il grande corteo chiude il Bicentenario tra emozione e futuro

Domenica 20 settembre 2026, alle ore 17:30, Zafferana Etnea si prepara a vivere uno dei momenti più alti, suggestivi e partecipati dell’intero anno celebrativo con la Cerimonia Conclusiva del Bicentenario della sua istituzione come Comune. A impreziosire la serata e a guidare il pubblico, attraverso le tappe più emozionanti della cerimonia, sarà Ruggero Sardo, volto noto della televisione italiana. Il cuore della manifestazione sarà il grande corteo istituzionale e di comunità. La sfilata prenderà il via alle ore 17:30 da Largo Giovanni Paolo II e percorrerà il cuore pulsante del centro cittadino, lungo via Roma, per concludersi in Piazza Umberto.

Il corteo vedrà la partecipazione corale e congiunta delle associazioni locali, dell’Amministrazione Comunale, delle massime autorità civili e militari e dei Sindaci dei comuni della Città Metropolitana, a testimonianza del forte legame territoriale, della sinergia istituzionale e della profonda stima verso la comunità zafferanese.

Una volta giunti in Piazza Umberto, avrà inizio la parte istituzionale e celebrativa della cerimonia. I presenti assisteranno alla proiezione di un emozionante video riassuntivo, un viaggio visivo ed emozionale attraverso le numerose iniziative culturali, storiche, sociali e turistiche che hanno caratterizzato l’anno del Bicentenario, ripercorrendo due secoli di vita, resilienza e sviluppo del territorio etneo. A seguire, si terranno i saluti istituzionali delle autorità intervenute.

“Questo appuntamento non rappresenta solo la chiusura formale di un ciclo di eventi, ma il punto di partenza per il futuro della nostra comunità” – dichiara il Sindaco di Zafferana Etnea, Salvatore Russo – “Vedere sfilare insieme le associazioni, le autorità, i sindaci della provincia e i cittadini ci riempie di orgoglio. I nostri primi 200 anni sono una testimonianza di attaccamento a una terra straordinaria. Domenica saremo tutti uniti per celebrare il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro“.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza, i visitatori e gli amanti della storia e delle tradizioni locali a prendere parte a questo giorno di festa, scendendo in strada per condividere l’emozione di un traguardo storico.