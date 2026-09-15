Xylella nel reggino, Madeo (Pd): “Agricoltori e vivaisti siano sentinelle per difendere gli ulivi”

“Unico punto all’ordine del giorno della Sesta commissione, convocata per oggi, è stato il contrasto alla Xylella, il batterio che sta minacciando il nostro patrimonio olivicolo e che ci deve vedere uniti nella ricerca di soluzioni concrete e di prevenzione perché amiamo la Calabria e la nostra regione non appartiene a nessun colore politico”, lo afferma in una nota Rosellina Madeo, consigliere regionale del Pd. “Ho ribadito ancora, in occasione dei lavori, come già fatto appena appresa la notizia del focolaio a Taurianova, la necessità di investire nella formazione di agricoltori e vivaisti affinché possano essere essi stessi sentinelle, custodi attivi del nostro territorio. Soltanto con politiche concrete è possibile cambiare il futuro della nostra regione della quale non vogliamo fare una narrazione negativa ma semplicemente una narrazione oggettiva basata sui fatti e sui dati, elementi che spesso ci inchiodano ad una realtà ben diversa da quella edulcorata dalla maggioranza”, rimarca Madeo.

“Distinguere fin da subito se la pianta si sta seccando per stress idrico oppure perché è aggredita da Xylella, ci consente di agire subito e arginarne la diffusione. Capire nell’immediato che si ha a che fare con questo batterio consente di avviare le buone pratiche, sanificare e circoscrivere al massimo l’infezione evitando il contagio con altre piante. Così vivaisti e agricoltori, coloro che stanno a contatto diretto con i nostri ulivi ma anche con le piante ornamentali, possono subito intervenire diventando custodi attivi del nostro oro giallo e dello splendido patrimonio paesaggistico che questi esemplari rappresentano. Perché se è vero che certe pandemie non si possono evitare, si possono però arginare e, in un certo qual modo, prevedere. Non si ha mai la piena sicurezza delle cose ma che la Xylella potesse entrare nella nostra regione, essendo già arrivata prima in Puglia e poi in Basilicata, era un qualcosa di ipotizzabile”, evidenzia Madeo.

“Dal 2013 la tecnologia del settore ha fatto passi da gigante”

“Dal 2013, quando la Xylella si è affacciata in Puglia causando i danni che tutti conosciamo ad oggi, la tecnologia del settore ha fatto passi da gigante. Dobbiamo passare dal laboratorio ai terreni agricoli attuando il trasferimento tecnologico affinché scoperte e innovazioni siano tradotte in soluzioni pratiche per gli agricoltori creando ponti diretti tra gli enti, gli istituti di ricerca e le aziende agricole. Far dialogare e confrontare i due comparti, quello agricolo con il mondo scientifico, per trovare insieme soluzioni adeguate da sostenere anche con un impegno economico”, conclude Madeo.