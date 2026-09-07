Xylella e crisi dell’olio, Calabria protagonista del confronto nazionale sull’olivicoltura

Il comparto olivicolo italiano attraversa uno dei periodi più difficili della sua storia recente. Una crisi che interessa direttamente anche la Calabria, una delle regioni più importanti per la produzione di olio e per la presenza di un patrimonio olivicolo che rappresenta un elemento centrale dell’economia agricola e dell’identità dei territori. Per affrontare le emergenze che stanno mettendo sotto pressione il settore si è svolto a Roma un incontro istituzionale al quale ha preso parte l’assessore regionale all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo. La riunione è stata presieduta dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e dal sottosegretario La Pietra, insieme agli assessori all’Agricoltura di Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia. Al centro del confronto la crisi del comparto olivicolo, le difficoltà produttive e le strategie da mettere in campo per sostenere un settore considerato strategico per il sistema agroalimentare italiano.

Gallo: “abbiamo parlato anche di Xyella e di ciò che stiamo facendo per arginare questo fenomeno”

Tra i temi affrontati durante la riunione c’è stato anche quello della Xylella, il batterio che rappresenta una delle principali minacce per il patrimonio olivicolo italiano. L’assessore regionale Gianluca Gallo ha illustrato i contenuti dell’incontro attraverso, evidenziando il lavoro in corso per contrastare la diffusione del fenomeno. “Abbiamo parlato anche di Xyella, di ciò che stiamo facendo per arginare questo fenomeno e informeremo tutti delle azioni che stiamo eseguire“, ha dichiarato Gallo. La gestione dell’emergenza Xylella resta infatti una delle priorità per le istituzioni, chiamate a mettere in campo attività di monitoraggio, prevenzione e contenimento per proteggere gli uliveti e la produzione agricola.

Crisi del comparto olivicolo, presentate proposte al Ministro

Durante il vertice romano si è discusso anche delle difficoltà generali del settore olivicolo e delle misure necessarie per affrontare una fase particolarmente delicata. L’assessore Gallo ha spiegato che al ministro Lollobrigida sono state sottoposte una serie di proposte con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete. “Abbiamo parlato della crisi del comparto olivicolo, con tutta una serie di proposte presentate al Ministro e con tutta una serie di rimedi che sicuramente saranno individuati dal Ministero nelle prossime settimane”, ha affermato l’assessore regionale calabrese. Le prossime settimane saranno quindi decisive per definire gli strumenti attraverso cui il Governo intende sostenere il comparto e accompagnare le aziende agricole in questa fase di difficoltà.