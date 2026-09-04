Xylella a Taurianova, il Pd chiede chiarezza: “servono informazioni e confronto con agricoltori e territorio”

Il Circolo del Partito Democratico “W. Schepis” di Taurianova interviene dopo l’accertamento del focolaio di Xylella fastidiosa sul territorio comunale. Il consigliere comunale Raffaele Loprete, a nome dell’intero Circolo, ha trasmesso una nota al Comune di Taurianova chiedendo “un aggiornamento sulle iniziative già avviate e sull’eventuale coinvolgimento dell’Amministrazione nel tavolo di crisi regionale”. “In una fase così delicata – afferma Loprete – riteniamo necessario garantire agli agricoltori e ai proprietari interessati informazioni chiare e tempestive sulle misure previste e sull’evoluzione della situazione”. Il PD di Taurianova ha inoltre proposto “l’organizzazione di un incontro tecnico sul territorio con il coinvolgimento del Servizio Fitosanitario Regionale, di ARSAC, degli ordini professionali e delle organizzazioni agricole, così da offrire indicazioni dirette agli operatori del settore”.

“Su questo tema non servono allarmismi né contrapposizioni. Serve invece una collaborazione concreta tra istituzioni e territorio, mettendo al centro la tutela del nostro patrimonio agricolo e di chi ogni giorno lavora nel settore”, prosegue la nota. Il Circolo PD “W. Schepis” ha infine confermato “la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale per ogni iniziativa utile ad affrontare la situazione”.