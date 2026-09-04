Xylella a Taurianova, CLAAI Reggio Calabria: “servono interventi urgenti per salvare il comparto agricolo e l’economia”

“Il primo focolaio di Xylella fastidiosa scoperto a Taurianova, in contrada Olivetella su sette piante di ulivo, è un pericolo mortale che non possiamo permetterci di sottovalutare. Abbiamo ben presenti i devastanti danni provocati dal batterio in Puglia: non possiamo permettere che la stessa tragedia si consumi in Calabria”. A lanciare l’allarme è Rosario Antipasqua, Segretario della CLAAI della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che sottolinea come le conseguenze di questa infezione colpiranno duramente l’intera economia del territorio. “Questo batterio non minaccia solo il settore agricolo e olivicolo – spiega Antipasqua – ma rischia di mettere in ginocchio l’intera città Metropolitana la Piana di Gioia Tauro, e la jonica travolgendo a catena il commercio, l’artigianato e tutte le piccole imprese che vivono e lavorano grazie alla nostra terra”.

La CLAAI giudica positivamente la scelta dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura di aprire un tavolo tecnico

La CLAAI giudica positivamente la scelta dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, guidato da Gianluca Gallo, di aprire un tavolo tecnico. Tuttavia, l’associazione chiede che si passi immediatamente dalle promesse ai fatti concreti. “Apprezziamo il tavolo tecnico promesso dalla Regione – conclude il Segretario CLAAI – ma serve un intervento drastico e tempestivo, imparando dagli errori del passato. Chiediamo controlli a tappeto, protocolli di sicurezza rigidi e tutele concrete per salvare il nostro lavoro, le nostre imprese e il nostro futuro”.