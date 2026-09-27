WineArt Festival, a Cosenza il vino incontra arte e creatività: quattro appuntamenti tra degustazioni, musica e cultura

Il vino calabrese torna a incontrare l’arte, la musica e la creatività con la quinta edizione del WineArt Festival, manifestazione organizzata dall’Associazione KM0. Il festival proporrà un percorso itinerante nelle giornate del 2, 10, 11 e 22 ottobre 2026, coinvolgendo alcuni dei luoghi più rappresentativi di Cosenza e costruendo un itinerario tra eccellenze vitivinicole, cultura, territorio e nuove forme di espressione artistica. Degustazioni, abbinamenti gastronomici, musica dal vivo, performance, moda, installazioni ed esperienze sensoriali accompagneranno il pubblico in un programma pensato per raccontare il vino attraverso linguaggi differenti. Al centro ci saranno le cantine, i produttori, i consorzi di tutela, gli artisti e gli esperti del settore, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e valorizzare contemporaneamente il patrimonio enologico e l’identità calabrese.

Il 10 ottobre il grande gala alla Galleria Nazionale di Cosenza

Tra gli appuntamenti principali ci sarà quello di sabato 10 ottobre alla Galleria Nazionale di Cosenza, dove il WineArt Festival proporrà una serata-evento dedicata al rapporto tra vino, arte e creatività. A partire dalle ore 20, gli spazi di Palazzo Arnone saranno animati da degustazioni, performance, musica, moda, installazioni e percorsi dedicati al gusto, con diverse aree tematiche pensate per coinvolgere il pubblico in un’esperienza multisensoriale.

Tra le iniziative più originali della serata ci sarà “Etichette d’Artista”, realizzata in collaborazione con OVO – Officina Visuale Orizzontale. Gli artisti saranno chiamati a interpretare dal vivo il mondo del vino e l’identità delle cantine partecipanti, realizzando bozzetti destinati a essere presentati direttamente ai produttori. Saranno poi le cantine a poter selezionare un’opera da trasformare in etichetta per una futura produzione.

La filosofia di WineArt: vino, territorio e creatività

A raccontare la filosofia del progetto è il direttore artistico Pietro Pietramala, che sottolinea la volontà di costruire un dialogo tra le produzioni enologiche calabresi e le diverse forme della creatività contemporanea. “WineArt nasce dall’idea di mettere in dialogo il vino calabrese con l’arte, la musica, la moda e le diverse forme della creatività. Vogliamo raccontare le nostre produzioni enologiche attraverso un’esperienza capace di coinvolgere il pubblico, mettendo al centro le cantine, la passione dei produttori e l’identità del nostro territorio”.

Sulla stessa linea il presidente dell’Associazione KM0, Corrado Rossi, che evidenzia il valore del festival come strumento di promozione delle eccellenze regionali e di incontro diretto tra produttori e pubblico. “WineArt vuole essere prima di tutto un’occasione per raccontare la Calabria attraverso le sue eccellenze. Il vino diventa il punto di partenza di un percorso che unisce produzioni, cultura e territorio, creando occasioni di incontro tra le cantine e il pubblico e valorizzando il lavoro di chi, ogni giorno, contribuisce a custodire e promuovere la nostra identità”.

Il programma parte il 2 ottobre da Villa Rendano

La quinta edizione del WineArt Festival prenderà il via venerdì 2 ottobre a Villa Rendano, con una giornata dal titolo “Meeting & WineArt – Vino e Territorio”. L’ingresso sarà gratuito e il programma inizierà alle 17.30 nella Sala Conferenze con l’incontro “VINO, ARTE E TERRITORIO – Esperienze, idee e nuove prospettive”, una tavola rotonda dedicata alle trasformazioni del settore e alle nuove prospettive di valorizzazione del comparto.

Interverranno Walter Pellegrini, presidente della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, Pietro Pietramala, vicepresidente dell’Associazione KM0, Rachele Grandinetti, giornalista enogastronomica e sommelier, Andrea Gallo di OVO – Officina Visuale Orizzontale e Giuseppe Cupelli, stilista. Alle 18.30, nei Giardini, sarà quindi la volta di “Dialogando – Vino e Arte: Ambasciatori del Territorio”, incontro istituzionale sulle strategie di promozione e valorizzazione turistica della filiera vitivinicola.

Alla tavola rotonda parteciperanno Rossana Baccari, direttrice della Galleria Nazionale di Cosenza, Rosario Branda, assessore all’Artigianato, Commercio e Attività Produttive, Turismo, e Michelangelo Bruno Bossio, dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione dell’ARSAC. A moderare sarà Francesco Mannarino. Alle 20, infine, il Piano Nobile ospiterà lo show cooking “Calice e Forchetta – L’evoluzione del Gusto”, curato dalla Maccaroni Chef Academy con lo chef Roberto Spizzirri, accompagnato dalla Wine Tasting Experience del Consorzio Terre di Cosenza e del Consorzio di Tutela dei Vini DOC Cirò e Melissa.

Il 10 ottobre musica, performance ed “Etichette d’Artista”

La giornata di sabato 10 ottobre rappresenterà il cuore spettacolare della manifestazione. L’appuntamento, con ingresso tramite ticket, inizierà alle 20 alla Galleria Nazionale di Cosenza e proporrà una serata-evento articolata in diverse aree dedicate al gusto, tra cui Top Wine Experience e Mindful Eating & Wine, con la partecipazione delle migliori cantine locali.

Dalle 19 alle 22.30 si svolgerà inoltre l’attività di design dell’etichetta, con la realizzazione dal vivo dei bozzetti per le etichette vinicole. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro l’8 ottobre all’indirizzo info@officinaovo.com. Nel Cortile dell’Ora d’Aria sono previsti il live set, la performance dance “Continuity Fluid Performers”, il live show “Tropicana”, lo show musicale “Wine&Strings” con Pasquale Allegretti e il DJ set di Fio Marino.

Nel Cortile Interno Principale sarà protagonista il live set con la selezione musicale “Vinyl Groove” a cura di Kerò & Nandjno. Nelle Sale Espositive, invece, alle 20 sarà inaugurato il percorso “Etichette d’Artista”, mentre alle 22.30 è prevista la performance visiva “Pennelli e Vinelli”. Una combinazione di linguaggi differenti che punta a trasformare il vino in un’esperienza capace di coinvolgere vista, gusto, musica e creatività.

La gastronomia completa l’esperienza del festival

Un ruolo centrale sarà affidato anche alla gastronomia, chiamata a completare il percorso attraverso abbinamenti pensati per valorizzare i vini e le produzioni del territorio. Il fondatore della Maccaroni Chef Academy sottolinea proprio il rapporto tra cucina, vino e creatività come uno degli elementi caratterizzanti della manifestazione. “Anche il cibo sarà protagonista, con proposte pensate per accompagnare e valorizzare i vini presenti. L’obiettivo è completare l’esperienza di WineArt attraverso l’incontro tra sapori, vino e creatività, regalando al pubblico una serata ricca di gusto e arte”.

L’11 ottobre la mostra e l’incontro con le cantine

Domenica 11 ottobre il festival proseguirà alla Galleria Nazionale di Cosenza con l’appuntamento “Esposizione & Incontro con le Cantine”. Dalle 8.30 alle 18.45 sarà possibile visitare la mostra “Etichette d’Artista”, mentre i rappresentanti delle cantine partner del festival saranno impegnati nella valutazione dei lavori realizzati dagli artisti. Sarà quindi un momento di confronto diretto tra il mondo della produzione vitivinicola e quello della creatività, completando il percorso avviato durante la serata del 10 ottobre. Le opere nate dalla sfida artistica saranno così sottoposte allo sguardo dei produttori, chiamati a individuare le proposte più rappresentative delle proprie identità.

Il 22 ottobre la premiazione e la degustazione di chiusura

La conclusione del WineArt Festival è prevista per giovedì 22 ottobre a Villa Rendano, con l’appuntamento “Museum & Wine – Premiazione e Degustazione di Chiusura”, anche in questo caso con ingresso gratuito. Alle 17.30 è prevista l’apertura straordinaria del Museo Multimediale Cosentia Itinera, seguita alle 18 dall’intervento di Daniel Cundari dal titolo “Arte e vino: un dialogo infinito”. Alle 18.30 si svolgerà la premiazione ufficiale del concorso per le etichette vinicole. A seguire il pubblico potrà partecipare alla degustazione guidata sensoriale “L’Arte nel Bicchiere”, accompagnata da racconti e da una Food Experience dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Parteciperanno Panificio di Cuti, Frantoio Minisci, Sapori Antichi, Lucchetta e Riso Magisa.

Un progetto sostenuto dalla Regione Calabria

Il progetto WineArt Festival è finanziato a valere sull’Avviso Pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale”, POC 2014/2020 Azione 6.8.3, Linea 1 Eventi Turistici e culturali, nonché sul brand Calabria Straordinaria, con CUP J88J26000110008. Con quattro appuntamenti distribuiti tra Villa Rendano e la Galleria Nazionale di Cosenza, WineArt punta dunque a costruire un percorso capace di raccontare il vino calabrese attraverso la cultura, l’arte, la gastronomia e la creatività. Un progetto che mette al centro le produzioni del territorio e prova a trasformare la degustazione in un’esperienza più ampia, fatta di incontri, contaminazioni e valorizzazione dell’identità regionale.