Welfare in Calabria, Straface convoca i sindacati per firmare il Protocollo sulla partecipazione alle politiche sociali

L’assessore al Welfare della Regione Calabria, Pasqualina Straface, ha convocato le organizzazioni sindacali e le federazioni dei pensionati e della Funzione pubblica di CGIL, CISL e UIL Calabria per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa “Promozione della partecipazione nelle politiche sociali”. L’appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre alle ore 11, nella Sala Oro della Cittadella regionale, dove verrà formalizzato l’accordo che arriva al termine di un percorso di confronto già avviato tra la Regione e le rappresentanze sindacali.

La sottoscrizione del Protocollo d’intesa rappresenta il risultato del dialogo sviluppato nei mesi scorsi sui contenuti dell’accordo e fa seguito all’esito del verbale di pre-intesa con Cgil, Cisl e Uil Calabria. L’obiettivo dell’intesa è rafforzare il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione e nell’attuazione delle politiche sociali regionali, attraverso un modello basato sul confronto e sulla partecipazione. Alla firma prenderanno parte le organizzazioni sindacali e le federazioni dei pensionati e della Funzione pubblica di CGIL, CISL e UIL Calabria, chiamate a condividere con la Regione un nuovo strumento di collaborazione nel settore del welfare.

Il Protocollo si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dalla Regione Calabria per favorire una maggiore integrazione tra istituzioni, rappresentanze dei lavoratori e realtà sociali del territorio. La sottoscrizione dell’accordo sancirà quindi un ulteriore passaggio nel percorso di costruzione delle politiche sociali regionali attraverso il coinvolgimento diretto dei soggetti che rappresentano lavoratori, pensionati e operatori del settore.