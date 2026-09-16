Vulcano, incendio nella notte in un’officina navale: Vigili del fuoco in azione per ore | FOTO

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti questa mattina, intorno alle 05:30, per domare un incendio divampato all’interno di un magazzino/officina navale situato nella zona di Porto Levante, sull’isola di Vulcano. Gli operatori del soccorso sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando che si propagassero alle strutture adiacenti. Dopo le operazioni di spegnimento e successiva bonifica, finalizzate a rendere sicura l’area e a scongiurare il rischio di nuovi focolai, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in caserma intorno alle ore 13:00. Fortunatamente l’incendio non ha provocato feriti. Le cause che hanno scatenato l’incendio sono in fase di accertamento.