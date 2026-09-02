Vulcano, auto finisce in mare: morto un uomo di 90 anni

Dalle ore 13:45 di oggi, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati in località Punta Gelso, sull’isola di Vulcano (comune di Lipari), per un’autovettura finita in mare con una persona all’interno. L’allarme è scattato a seguito della chiamata giunta alla SO115 dai Carabinieri. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Lipari, giunta grazie al supporto logistico della Capitaneria di Porto che ha provveduto al trasporto sull’isola di Vulcano, insieme ai nuclei specialistici, tra cui il nucleo elicotteri (ELI CT) con i Sommozzatori a bordo del velivolo.

​Le operazioni di immersione all’interno dell’abitacolo del veicolo sommerso, hanno purtroppo permesso di accertare il decesso della persona a bordo, un uomo classe 1936. ​Sono in atto le attività di messa in sicurezza dell’area, il recupero del mezzo (effettuato con il supporto di una gru privata) e la gestione della salma. Sul posto sono presenti personale medico, Carabinieri e autorità marittime.