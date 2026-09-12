Volo d’urgenza nella notte: Aeronautica trasferisce un 70enne dalla Sicilia alla Lombardia

Si è concluso nella notte, con l’atterraggio all’aeroporto di Milano Linate, il trasporto sanitario urgente effettuato dall’Aeronautica Militare in favore di un paziente di 70 anni, trasferito dalla Sicilia alla Lombardia per consentirgli di raggiungere rapidamente una struttura ospedaliera specialistica. Il paziente, ricoverato presso l’Ospedale Cervello di Palermo, è stato imbarcato nella serata di ieri a bordo di un Gulfstream G-650 del 31° Stormo di Ciampino, insieme a un infermiere che lo ha assistito durante il volo. Il velivolo è decollato da Palermo alle ore 23:00 ed è atterrato a Milano Linate intorno alle 00:15. Da qui il paziente ha proseguito il trasferimento verso l’Ospedale San Matteo di Pavia, individuato quale struttura di destinazione per la prosecuzione delle cure.

La richiesta di trasporto è stata avanzata dalla Prefettura di Palermo

La richiesta di trasporto è stata avanzata dalla Prefettura di Palermo alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, che ha disposto l’attivazione di uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare in prontezza per questo genere di missioni. Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Effettuate le procedure necessarie e completato il trasferimento del paziente, il velivolo e l’equipaggio del 31° Stormo hanno fatto rientro all’aeroporto di Ciampino per riprendere il servizio di prontezza operativa.

Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di Volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche e ambulanze. Il Comando Aeroporto – QG del CSA/1^RA di Milano-Linate ha il compito di garantire l’assistenza H24 ai velivoli istituzionali, nonché ai velivoli impegnati per voli sanitari e missioni umanitarie in transito a Milano e supportare, dal punto di vista logistico-amministrativo, gli Enti, Reparti dell’Aeronautica Militare ed Interforze che insistono sui sedimi del CSA/ 1ª Regione Aerea/Comando di Presidio Militare Interforze e del Comando Aeroporto Militare di Linate.