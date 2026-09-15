Volley, Fabio Remo torna alla Domotek: dalla stagione dei record in campo al nuovo ruolo di oggi

A volte ritornano. E quando il ritorno riguarda un protagonista della storia recente della pallavolo reggina, il legame con la piazza torna immediatamente forte e carico di entusiasmo. Fabio Remo è ufficialmente il nuovo assistente allenatore della Domotek, al fianco del tecnico Antonio Polimeni, in una nuova avventura che segna l’inizio di un percorso diverso dopo gli anni vissuti da protagonista in campo. Remo non è un volto nuovo per l’ambiente amaranto. L’ex giocatore è stato infatti uno degli uomini simbolo della straordinaria stagione dei record in Serie B, quella che ha riportato entusiasmo e passione attorno alla pallavolo reggina. Ora il ritorno arriva in una veste differente, con l’obiettivo di mettere esperienza, conoscenza del gruppo e appartenenza al servizio dello staff tecnico.

Il nuovo incarico, come racconta lo stesso Remo, era un’ipotesi già maturata da tempo e nata proprio durante quella stagione indimenticabile. “È una cosa che va avanti dall’anno della Serie B. Il Mister Polimeni, mi aveva accennato qualcosina in quell’anno. È solo stata una questione di tempo per allineare tutte le strade. Ed eccoci qua che stiamo iniziando questo nuovo percorso insieme”. Una chiamata accolta con grande entusiasmo dall’ex atleta, pronto a intraprendere una nuova fase della propria carriera sportiva. “Sono felicissimo della chiamata che mi ha fatto Antonio per propormi questo progetto. È un modo per iniziare una nuova carriera”, ha spiegato Remo, sottolineando il valore umano prima ancora che tecnico della collaborazione.

Tra i retroscena più curiosi c’è proprio quello legato al rapporto con Polimeni. Remo ha raccontato: “L’intervista di qualche giorno fa… Antonio Polimeni ha detto proprio che già quando giocavo, aveva capito che sarebbe diventato prima o poi membro di un mio staff tecnico”. Un’intuizione nata dalla conoscenza quotidiana e dalla stima reciproca costruita negli anni.

La nuova sfida in Serie A2: “Ogni partita sarà una battaglia”

Il prossimo capitolo sarà quello della Serie A2, un campionato che Remo considera estremamente competitivo e nel quale serviranno sacrificio e continuità. “Sicuramente un campionato difficile, dove ogni partita che ci aspetta sarà una battaglia. Noi siamo qui a lavorare per questo”, ha dichiarato il nuovo assistente amaranto. Il pensiero torna inevitabilmente alla stagione che ha segnato una svolta per la pallavolo reggina e al rapporto speciale con il pubblico. “È bello ritrovarsi, anche se investimenti differenti. Penso che quell’anno lì, l’anno dei record, rimarrà per sempre nel nostro cammino”.

Un percorso che, secondo Remo, ha avuto un significato che va oltre i risultati sportivi. “Ognuno di noi in una squadra costruisce e scrive una pagina di storia. Noi l’abbiamo fatto abbastanza bene quell’anno, abbiamo portato entusiasmo a Reggio Calabria, abbiamo firmato un record fantastico. Abbiamo riportato Reggio Calabria un po’ dove merita per quanto riguarda la pallavolo, perché era qualcosa che stava andando un po’ scemando. Sono contentissimo che siamo stati gli artefici di questo inizio e ancora più felice di essere tornato a dare una mano in questa società”.

Da giocatore a tecnico: l’obiettivo è crescere insieme al gruppo

Il passaggio dal campo alla panchina rappresenta una sfida importante, che Remo affronta con grande umiltà. “Ancora non riesco bene a distaccarmi dall’essere un giocatore, quindi molte cose so che sono da migliorare. Ma un mio punto forte è sicuramente il saper stare col gruppo, saper dare i giusti input al momento giusto”. Una mentalità che resta quella del giocatore pronto a mettersi a disposizione della squadra: “Beh, non mi tiro mai indietro per giocare”, ha aggiunto con un sorriso.

Nella nuova esperienza alla Domotek, Fabio Remo ritroverà anche Francesco Giglio, suo assistente nella storica stagione dei record, e lavorerà insieme a Paolo Zambolin, nuovo capo assistente del club. Uno staff che punta a unire esperienza, equilibrio e profonda conoscenza dell’ambiente amaranto per affrontare al meglio la nuova sfida in Serie A2.