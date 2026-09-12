“Vivi e scopri la Calabria”, cento studenti alla scoperta dei tesori archeologici dal mare ai monti

Si è concluso giorno 11 Settembre 2026 il programma “Vivi e scopri la Calabria” (seconda finestra), rientrante nel piano regionale della Regione Calabria. L’iniziativa ha visto protagonisti cento giovani studenti (suddivisi in due moduli) dell’Istituto Comprensivo “Francesco Jerace – Capoluogo Brogna” di Polistena (R.C.), coinvolgendo gli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado in un’esperienza didattica immersiva e ad alto valore formativo, mirata a promuovere la conoscenza del territorio attraverso lo spostamento tra diverse le diverse province della regione.

L’organizzazione dell’intero programma è stata curata dall’associazione Polaris ETS, (CZ) assieme all’istituto comprensivo di Polistena (RC) realtà da anni punto di riferimento nel settore del turismo didattico e nella progettazione di itinerari innovativi pensati per il benessere integrale di studenti e docenti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Dirigente Scolastico, la Dottoressa Tigani, per aver dato la possibilità ai ragazzi di vivere questa esperienza e per aver scelto Polaris ETS come associazione partner.

Alla scoperta della provincia di Catanzaro

Per questa uscita, la scuola ha aderito al progetto intitolato “Percorsi archeologici dal mare ai monti nella Calabria centrale”, accompagnando i ragazzi alla scoperta del territorio catanzarese. Oltre a soggiornare nella località di Sorbo San Basile, il gruppo ha potuto esplorare tre importanti testimonianze storiche e culturali:

Il Parco Archeologico di Scolacium, affacciato sulla costa ionica;

L’Antiquarium di Tiriolo, centro di documentazione e memoria della Presila;

La suggestiva Abbazia di Corazzo, immersa nel verde della valle del Corace.

Tra uscite sul campo, laboratori e divertimento

Il programma delle 5 giornate è stato strutturato per unire l’apprendimento teorico e pratico alla crescita relazionale. La mattina, i ragazzi hanno effettuato le uscite sul territorio accompagnati dai docenti (Marcella Martori e Rosa Bova e colleghi) e dagli esperti tematici, incontrando sul posto guide esperte per esplorare i siti culturali.

Nel pomeriggio, all’interno delle strutture ospitanti a Sorbo San Basile, gli studenti hanno potenziato le conoscenze acquisite partecipando ai laboratori dedicati al tema del viaggio. Non è mancato infine il divertimento, con un ricco programma di animazione serale curato dal team composto da Camilla Drosi, Rosario Vero. e Renato Ricciotti.

Un team al servizio dei ragazzi

A garantire la riuscita del percorso è stato il lavoro sinergico dell’équipe multidisciplinare messa in campo da Polaris ETS:

Tommaso Scerbo e Lorenzo Chiricò, archeologi ed esperti tematici per la guida e la mediazione culturale;

Fabio Donato, per il supporto operativo e l’assistenza ai lavori;

Nicola Fava, psicologo esperto in intelligenza emotiva, focalizzato sul benessere e sulle dinamiche relazionali del gruppo;

Antonella Palamara, che ha assistito e coordinato il gruppo con grande cura nelle varie attività pomeridiane.

I risultati: creatività, apprendimento profondo e ricordi indelebili

Le valutazioni conclusive confermano l’efficacia straordinaria del format. Nonostante il tempo limitato a disposizione — appena 40 ore complessive —, la sinergia tra i ragazzi e gli esperti ha portato alla realizzazione di lavori finali davvero interessanti e particolari, dai quali vince e traspare tutta la capacità di rielaborazione e la creatività degli studenti.

Questo approccio esperienziale e laboratoriale ha permesso agli alunni di apprendere in modo profondo e coinvolgente, lasciando un segno duraturo nella loro memoria formativa. L’entusiasmo dimostrato dagli studenti e dai docenti segna un ottimo avvio per le attività di Polaris ETS all’interno di questa nuova finestra progettuale.