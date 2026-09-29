Vittoria Roscioli alle Suppletive, Luppino: “rappresenti le istanze di Reggio e della Calabria”

L’elezione di Fabio Roscioli alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Reggio Calabria-Locri viene accolta con soddisfazione dalla Confederazione Nazionale Esercenti. Il coordinatore regionale per la Calabria della CNE, Antonio Luppino, ha espresso le proprie congratulazioni al neo deputato, sottolineando il valore della nuova rappresentanza parlamentare per il territorio reggino e per l’intera regione.

Luppino ha rivolto il messaggio di auguri anche a nome del presidente nazionale della Confederazione, Maria Modaffari, evidenziando la necessità che il nuovo incarico istituzionale possa tradursi in un rafforzamento del collegamento tra il territorio e le istituzioni nazionali. “Rivolgo a Fabio Roscioli , a nome mio e del Presidente Nazionale Maria Modaffari, le più sincere congratulazioni per questo importante risultato – dichiara Antonio Luppino –. La sua elezione rappresenta un momento significativo per Reggio Calabria e per l’intero territorio, che torna ad avere una nuova rappresentanza parlamentare chiamata a portare a Roma le istanze e le esigenze della nostra comunità”.

Il riconoscimento al lavoro di Cannizzaro nella costruzione della candidatura

Nel suo intervento il coordinatore regionale della CNE ha inoltre richiamato il percorso politico e organizzativo che ha accompagnato la candidatura di Roscioli, riconoscendo il ruolo svolto dal sindaco di Reggio Calabria e coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro nella costruzione del progetto elettorale. Secondo Luppino, il lavoro portato avanti sul territorio ha contribuito a creare le condizioni per il risultato raggiunto, ponendo al centro il rapporto tra comunità locale e istituzioni nazionali e la necessità di mantenere alta l’attenzione sulle esigenze del territorio.

“È doveroso riconoscere il lavoro svolto da Francesco Cannizzaro in questa fase. La costruzione della candidatura di Fabio Roscioli e il lavoro condotto sul territorio hanno contribuito a creare le condizioni per questo risultato. È un percorso che ha posto al centro Reggio Calabria e la necessità di rafforzare il rapporto tra il territorio e le istituzioni nazionali”.

Il richiamo al dialogo tra politica, imprese e territorio

La Confederazione Nazionale Esercenti richiama inoltre l’importanza di un confronto costante tra istituzioni e mondo economico. Luppino sottolinea come il nuovo rappresentante parlamentare sarà chiamato a confrontarsi con le esigenze di imprese, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie, realtà che rappresentano una parte centrale del tessuto sociale ed economico calabrese. “La politica – prosegue Luppino – deve tornare sempre più ad ascoltare il mondo reale: imprese, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie. Per questo auspichiamo che Fabio Roscioli possa rappresentare in Parlamento un interlocutore attento alle esigenze del territorio e alle tante questioni che riguardano lo sviluppo economico e sociale della Calabria”.

Nel messaggio conclusivo, Antonio Luppino ha rivolto a Roscioli un augurio di buon lavoro per il nuovo incarico parlamentare, evidenziando il ruolo che la rappresentanza istituzionale potrà avere nel mantenere alta l’attenzione sulle problematiche e sulle opportunità di crescita di Reggio Calabria e dell’intera regione. “A Fabio Roscioli auguro buon lavoro e un proficuo percorso istituzionale. La sua presenza alla Camera dovrà essere un’opportunità per mantenere alta l’attenzione sulle esigenze di Reggio Calabria e dell’intera Calabria”.

“Come Confederazione Nazionale Esercenti – conclude Luppino – continueremo a promuovere il dialogo con le istituzioni e a rappresentare le istanze del tessuto produttivo, nella convinzione che il confronto costante tra mondo economico e istituzioni sia fondamentale per costruire nuove opportunità di crescita per il nostro territorio”.