Vittoria Roscioli alle Suppletive, Fratelli d’Italia Reggio Calabria: “premiate serietà e credibilità”

La vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio di Reggio Calabria apre una nuova fase politica nel centrodestra reggino. Roscioli ha chiuso lo scrutinio con il 51,02% dei voti, davanti a Frank Benedetto con il 36,59%, Domenico Giannetta con il 10,94% e Francesco Toscano con l’1,44%. A commentare il risultato è la Coordinatrice della Città Metropolitana di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia, Ersilia Cedro, che rivendica il contributo del partito alla campagna elettorale e sottolinea la compattezza della coalizione. “L’elezione alla Camera dei Deputati di Fabio Roscioli segna una vittoria netta e inequivocabile per l’intero centrodestra, certificando ancora una volta la tenuta, la maturità politica e la straordinaria forza di coesione della nostra coalizione”, dichiara.

Nel suo intervento, la coordinatrice metropolitana pone l’accento sull’organizzazione messa in campo da Fratelli d’Italia durante la campagna elettorale, richiamando il lavoro svolto nei diversi Comuni del collegio e la presenza dei vertici nazionali del partito. “Fratelli d’Italia ha garantito un contributo determinante, mettendo in campo, per il seggio che è stato del Sindaco Cannizzaro, una mobilitazione capillare di dirigenti, amministratori e militanti. Un impegno portato avanti con dedizione in tutti i Comuni del collegio e culminato con la presenza del responsabile nazionale dell’Organizzazione, Giovanni Donzelli, dei nostri parlamentari, dei rappresentanti del Governo e dei consiglieri regionali, che ringrazio uno per uno”.

L’analisi del voto e il confronto tra i candidati

Accanto al successo complessivo di Roscioli, la nota di Fratelli d’Italia propone anche una lettura politica dei numeri usciti dalle urne. Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 51,02%, mentre Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, si è attestato al 10,94%. Frank Benedetto, sostenuto dal centrosinistra, ha raggiunto il 36,59%, mentre Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e Popolare, ha chiuso con l’1,44%. Nella lettura politica offerta da FdI, la candidatura di Giannetta non avrebbe inciso sulla tenuta dell’elettorato della coalizione, mentre il risultato di Benedetto viene interpretato come insufficiente a costruire un’alternativa al centrodestra, pur riconoscendo la qualità personale del candidato.

La coordinatrice concentra poi l’attenzione sul peso specifico del capoluogo nel risultato complessivo. “Un’analisi attenta dei flussi dimostra come sia stata proprio la città di Reggio Calabria a determinare la vittoria e a fare da vero scudo avanzato della coalizione. A Reggio Calabria la risposta dei cittadini è stata straordinaria e ha ampiamente compensato quelle flessioni registrate in altre aree del collegio. Il dato della nostra città conferma che la proposta del centrodestra unito è l’unica risposta concreta che il territorio chiede”.

Il ruolo di amministratori, consiglieri e militanti

Un altro passaggio della nota è dedicato alla struttura territoriale di Fratelli d’Italia e al lavoro svolto dagli amministratori e dai militanti nella città di Reggio Calabria. “Un risultato di questa portata a Reggio Calabria – prosegue la Coordinatrice metropolitana – è il frutto del lavoro quotidiano della nostra classe dirigente. Un ringraziamento sentito e doveroso va ai nostri quattro consiglieri comunali, all’assessore al coordinamento, ma soprattutto a tutti i militanti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia: con abnegazione e determinazione hanno presidiato ogni quartiere, difendendo la bontà della nostra proposta politica e dimostrandosi il perno fondamentale di questo successo”.

La parte conclusiva dell’intervento allarga l’analisi al rapporto istituzionale tra il territorio reggino, la Regione Calabria e il Governo nazionale. “Gli elettori hanno premiato la stabilità e la serietà, confermando la massima fiducia nel Governo guidato da Giorgia Meloni e nell’ottimo operato del centrodestra alla guida della Regione Calabria. Questa vittoria blinda ed esalta quella filiera istituzionale virtuosa che unisce direttamente la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Regione e il Governo nazionale. È proprio questa continuità che sta permettendo al nostro territorio di recuperare ritardi storici, attirare investimenti e sbloccare opere strategiche su infrastrutture, trasporti e sviluppo economico. Fratelli d’Italia continua e continuerà ad essere la garanzia politica e l’anima propulsiva di questo percorso di riscatto per la Calabria e per Reggio”.