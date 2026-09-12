Violenza di genere, la Calabria presenta il piano triennale e porta nelle scuole le testimonianze di Maria Ida Santopaolo e Diego Cassetti

Un nuovo percorso di prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza di genere prende forma in Calabria. Lunedì 14 settembre 2026, alle ore 11, nella sala verde della Cittadella regionale di Catanzaro, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Piano triennale degli interventi 2026-2028 per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. L’appuntamento rappresenterà anche il momento della firma del Protocollo d’Intesa tra la Regione Calabria e l’Ufficio scolastico regionale, finalizzato a introdurre nelle scuole secondarie di secondo grado progetti di sensibilizzazione ed educazione all’affettività per l’anno scolastico 2026-2027.

Tra i momenti più significativi dell’incontro ci sarà la partecipazione di Maria Ida Santopaolo, la giovane farmacista di Terranova da Sibari vittima, nel mese di giugno, di un drammatico tentato femminicidio, e di Diego Cassetti, il giovane che con un gesto di grande coraggio e prontezza è intervenuto riuscendo a salvarle la vita. Entrambi prenderanno la parola durante i lavori e, nel corso del prossimo anno scolastico, porteranno la loro testimonianza direttamente nelle scuole calabresi, raccontando un’esperienza concreta di rispetto, contrasto alla violenza e responsabilità civile. L’obiettivo è trasformare una vicenda drammatica in un momento educativo rivolto alle nuove generazioni, promuovendo la cultura del rispetto, della consapevolezza e del riconoscimento dei segnali di violenza.

Il confronto istituzionale alla Cittadella regionale

Alla conferenza stampa interverranno Pasqualina Straface, assessore regionale all’Inclusione sociale e Pari opportunità; Loredana Giannicola, direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria; Anton Giulio Grande, presidente di Calabria Film Commission; Iole Fantozzi, direttrice generale del Dipartimento Inclusione sociale; ed Ersilia Amatruda, dirigente del settore 2 del Dipartimento Inclusione sociale. Saranno inoltre presenti i dirigenti scolastici, i rappresentanti delle Aziende sanitarie e le operatrici dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio presenti sul territorio regionale.

Il Piano triennale e il protocollo con il mondo della scuola rappresentano così due strumenti attraverso cui la Regione Calabria punta a rafforzare la rete di prevenzione e intervento, coinvolgendo istituzioni, servizi territoriali e nuove generazioni in un percorso comune contro ogni forma di violenza.