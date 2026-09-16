Viola, Maresca ai saluti? Resta in B1 in una grande piazza. E attenzione a un altro addio possibile

Sembrava finita da qualche settimana la sessione estiva di mercato della Viola, eppure un colpo di coda settembrino, arrivato a sorpresa come il primo maltempo dopo il grande caldo, rischia di trovare i tifosi impreparati. Anche perchè il nome è particolarmente caro al tifo neroarancio. Edoardo Maresca, uno dei migliori giocatori dell’ultima annata, nonchè amatissimo dal pubblico per la sua simpatia (ribattezzato “Don Peppe”), sarebbe pronto all’addio con destinazione Scandone Avellino, squadra che ha negato la promozione ai reggini nella finale Playoff della passata stagione, quest’anno inserita nel girone parallelo a quello dei reggini, sempre in B Nazionale.

Avellino che ha già messo sotto contratto Darryl Joshua Jackson, MVP delle ultime due postseason di categoria e che si candida a una stagione ambiziosa. A pesare, oltre alla proposta irpina, potrebbe essere anche un complesso incastro fra le caratteristiche del giocatore e quelle richieste dall’idea di gioco che il nuovo coach, Michele Carrea, vuole proporre.

Quello di Maresca potrebbe non essere l’unico addio in casa neroarancio. Attenzione anche alla situazione di Simone Fiusco che potrebbe cercare maggior minutaggio e una titolarità più certa in B Interregionale, dando seguito alle ottime prestazioni messe in mostra nella passata stagione in cui si è distinto per energia e punti in uscita dalla panchina.