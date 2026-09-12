Viola, Laquintana amaro: “ho accettato le decisioni, momenti che non condivido. Grazie a chi c’è stato”

Dopo mesi di silenzio, volontario, Vanni Laquintana torna a parlare. L’ormai ex guardia della Viola si affida ai social per esprimere il proprio stato d’animo dopo la mancata riconferma in maglia neroarancio, nonostante sia stato uno degli artefici della passata stagione che, nonostante il mancato trionfo sul campo, ha portato ugualmente alla promozione in Serie B Nazionale. La guardia pugliese ha lasciato trasparire un po’ di amarezza: “in questi mesi ho scelto il silenzio. Non perché non avessi nulla da dire, ma a volte il silenzio vale più di mille parole.

Ho accettato e rispettato le decisioni prese, anche i momenti che non comprendiamo o non condividiamo fanno parte del nostro percorso e ci aiutano a crescere. Ma una cosa sento di doverla dire: GRAZIE. Grazie a chi, con un semplice messaggio o una chiamata, mi ha fatto sentire importante, apprezzato e soprattutto ricordato. Sono proprio questi piccoli gesti che mi ricordano chi c’è davvero, chi c’è sempre stato e chi ci sarà per SEMPRE. E certe cose non si dimenticano“.