Viola, addio amaro per Laganà: “avevo un sogno, non è stato possibile realizzarlo”. Tornerà da avversario?

La notizia era nell’aria già da qualche settimana, soprattutto da quando la Viola ha chiuso il roster. Adesso è anche ufficiale. A dirlo è il diretto interessato. Marco Laganà non è più un giocatore della Viola. Il talento scuola Lumaka, arrivato in corsa nella passata stagione, artefice di primo piano della cavalcata Playoff conclusa con due finali perse sul campo, ma con una promozione ottenuta in B1 ottenuta ugualmente con ripescaggio, ha annunciato il suo addio alla Viola.

Attraverso i social, Laganà ha scritto poche righe amare: “questa estate mi ha portato un pizzico di amarezza. Sono nato a Reggio Calabria e nella mia testa avevo un obiettivo, molto simile ad un sogno. Non è stato possibile portarlo a termine. Da oggi sono di nuovo libero di cercare squadra. Magari tornerò a giocare al PalaPentimele da avversario, chissà… Grazie a tutti i tifosi per il grande affetto! SPINGERE SEMPRE!!!!“.