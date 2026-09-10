Vinòforum, la riscossa dei vini calabresi: il patto tra Calabria Straordinaria, Brutium e ARSAC

Certe sere Roma sembra spalancare le porte della sua anima antica per accogliere, ancona una volta, la brezza proveniente dalla nostra terra. Tale miracolo, in queste sere, sta accadendo a Piazza di Siena, nell’incantevole cornice di Villa Borghese, dove, dal 7 al 13 settembre, è in corso la nuova edizione del Vinòforum. La manifestazione richiama ogni anno migliaia di appassionati e oltre 3.200 etichette da ogni angolo della Penisola. Tra i viali dell’Urbe, ad imporsi con fierezza c’è anche una realtà antica quanto il mondo: l’inconfondibile e aromatica fragranza della Calabria.

All’Isola 12/13C, il marchio istituzionale Calabria Straordinaria si è confermato come motore trainante e faro strategico, restituendo voce, centralità e orgoglio alle meraviglie del nostro territorio. Grazie a una visione promozionale moderna ed efficace e alla preziosa competenza tecnica dell’ARSAC, Calabria Straordinaria ha trasformato lo spazio espositivo in una vera festa dei sensi: un racconto vibrante capace di spalancare al grande pubblico una finestra su un patrimonio inestimabile di mare, monti, sole e sconfinata passione.

Accanto a questo presidio di identità si è affiancata l’Associazione Culturale BRUTIUM – Calabresi nel Mondo. Guidata con passionale intraprendenza dalla Presidente Gemma Gesualdi, insieme a Raffaele Mastrota e Fabio Evangelista, il Brutium ha saputo trasformare la presenza istituzionale in un abbraccio fraterno. Da oltre cinquant’anni questa realtà unisce i corregionali lontano da casa, creando ponti d’eccellenza, tessendo relazioni e offrendo un punto di riferimento per la comunità calabrese nella Capitale.

I nostri vini più pregiati

Nei calici, la straordinaria biodiversità della nostra regione è esplosa in tutta la sua meraviglia. Il Cirò DOC ha cantato la storia e l’identità del Gaglioppo, portato in dote dalla secolare maestria della Cantina Ippolito 1845 (stand 5B); si è fatta strada la struttura indomita, complessa e speziata del Magliocco Canino, vitigno fiero del Cosentino e delle aree interne. E ancora, la luce abbagliante del Greco di Bianco, sapido come la brezza dei nostri due mari, la favolosa dolcezza del Passito DOC, il carattere nobile del Mantonico e l’eleganza travolgente dei nostri rosati d’autore, vanto e primato a livello internazionale. Senza dimenticare i tesori di nicchia della viticoltura eroica: dal raro e prezioso Moscato di Saracena ai vini nati sui terrazzamenti a sbalzo della Costa Viola o lassù, tra le vette maestose del Pollino e della Sila, serviti accanto al gusto autentico dei salumi, dei formaggi e degli oli della nostra tradizione.

Il tocco e la competenza professionale

A consacrare la forza e la statura di questa operazione guidata da Calabria Straordinaria è arrivata la visita del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, accolto con profondo orgoglio dall’Assessore regionale all’Agricoltura, On. Gianluca Gallo, e dalla Presidente della Commissione Agricoltura, On. Elisabetta Santoianni.

E così, nel cuore pulsante di Roma, le forze di Calabria Straordinaria, ARSAC e Brutium si sono fuse in un’alleanza epocale, per mostrare al mondo una verità leggendaria. È il risveglio di una Calabria che domina se stessa con la maestosità della semplicità e l’infallibile potenza di una visione cosmica. Un’opera d’ingegno e di spirito, plasmata da un orgoglio invincibile e da un’autenticità pura, capace di ergersi a simbolo supremo all’interno di ogni orizzonte umano.