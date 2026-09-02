Vince al Consiglio di Stato, perde (ancora) in campo: Cosenza KO a Sorrento, è fuori dalla Coppa Italia Serie C

Una giornata dai due volti per il Cosenza. Da una parte la vittoria nelle aule del Consiglio di Stato, che ha restituito ai rossoblù la possibilità di tornare a giocare al Marulla dopo la controversa vicenda dello stadio e la trasferta forzata a Crotone. Dall’altra, però, il campo continua a raccontare una storia completamente diversa. I Lupi infatti non riescono ancora a trovare la prima gioia stagionale e salutano anche la Coppa Italia Serie C. A Sorrento arriva un’altra sconfitta, la terza in questo avvio di stagione considerando anche le due battute d’arresto in campionato. A decidere la sfida è il gol di Potenza, che regala ai padroni di casa il passaggio del turno e lascia il Cosenza con l’ennesima amarezza.

La notizia più positiva della giornata era arrivata lontano dal terreno di gioco. Il verdetto del Consiglio di Stato ha infatti rappresentato una boccata d’ossigeno per la società e per i tifosi, sancendo il ritorno del Cosenza nel proprio stadio. Il Marulla torna così a essere la casa dei rossoblù, almeno per il momento, dopo la situazione che aveva costretto la squadra a disputare la prima gara casalinga di campionato lontano da Cosenza, con il trasferimento temporaneo a Crotone. Un risultato importante sul piano logistico e ambientale, perché il rapporto tra squadra e città passa inevitabilmente dalla possibilità di giocare davanti al proprio pubblico. Ma il campo, ancora una volta, non regala sorrisi.

A Sorrento decide Potenza: rossoblù fuori dalla Coppa Italia

La gara contro il Sorrento si è rivelata equilibrata, ma ancora una volta il Cosenza ha mostrato difficoltà nel trovare concretezza negli ultimi metri. La squadra di mister Massimiliano Alvini non è riuscita a sbloccare il risultato e ha pagato caro un episodio. Il gol di Potenza ha infatti indirizzato la partita verso i padroni di casa, che hanno difeso il vantaggio fino al triplice fischio conquistando la qualificazione alla fase successiva della competizione. Per il Cosenza arriva quindi l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, un altro risultato negativo in una fase della stagione nella quale i rossoblù stanno ancora cercando identità, equilibrio e soprattutto risultati.

Il bilancio delle prime uscite ufficiali è pesante: due sconfitte in campionato e una in Coppa Italia Serie C. Un avvio complicato per una squadra che aveva iniziato la stagione con l’obiettivo di costruire un percorso ambizioso. La prestazione di Sorrento ha confermato alcune difficoltà già emerse nelle prime giornate: il Cosenza fatica a concretizzare la mole di gioco prodotta e non riesce ancora a trovare continuità nei momenti decisivi delle partite. Adesso l’obiettivo sarà reagire rapidamente, sfruttando anche il ritorno al Marulla come elemento di forza. Il sostegno del pubblico rossoblù può diventare un fattore determinante per invertire una tendenza che, dopo appena poche settimane, ha già acceso qualche campanello d’allarme.