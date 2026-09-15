Villafranca Tirrena, minacce all’ex compagna e violazione del Codice Rosso: arrestato 47enne

Nel pomeriggio di ieri, a Villafranca Tirrena (ME), i Carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato in flagranza un 47enne, ritenuto responsabile di “maltrattamenti in famiglia” e “atti persecutori”. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione della vittima, preoccupata per la presenza ravvicinata dell’ex compagno, anche in ragione di alcuni pregressi episodi di violenza che avevano già richiesto l’attivazione delle procedure d’urgenza previste dal “Codice Rosso”.

Una volta appresa la notizia, il Comandante della Stazione di Villafranca Tirrena si è recato immediatamente sul posto insieme a una pattuglia della limitrofa Stazione di Saponara, rintracciando l’uomo in stato di alterazione – verosimilmente dovuta all’assunzione di alcolici – mentre minacciava l’ex compagna, con il pretesto di portare via la figlia minorenne. Alla luce degli elementi raccolti e dei successivi approfondimenti investigativi, nonché delle vicende pregresse che avevano interessato la coppia, i militari hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo, successivamente associato alla Casa Circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità. Si precisa che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio tra le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato”