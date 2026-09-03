Villa San Giuseppe racconta la Vallata del Gallico: l’incontro tra storia, identità e futuro | INFO

Raccontare la Vallata del Gallico attraverso la sua storia, la sua identità e le sue potenzialità, con uno sguardo rivolto al futuro. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Villa San Giuseppe racconta la Vallata del Gallico: storia, identità e futuro”, promossa dall’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, in programma venerdì 11 settembre 2026, presso il Giardino San Carlo Acutis di Villa San Giuseppe.

L’incontro nasce dalla volontà di riportare al centro dell’attenzione il patrimonio storico, culturale, agricolo, ambientale e paesaggistico della Vallata del Gallico, creando un momento di confronto tra studiosi, esperti, realtà associative, operatori del territorio e cittadini.

“Non vogliamo semplicemente parlare del passato – sottolinea Angelo SICLARI, Presidente dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe – ma raccontare una storia per provare a immaginare un futuro. La Vallata del Gallico rappresenta un patrimonio straordinario, costruito nel tempo attraverso il rapporto tra la fiumara, l’agricoltura, il paesaggio e le comunità che hanno vissuto e lavorato in questi luoghi“.

Particolare attenzione sarà dedicata alla Fiumara del Gallico, elemento che nei secoli ha caratterizzato profondamente la vallata e il suo sviluppo agricolo e produttivo. Un patrimonio che comprende anche agrumeti, produzioni agricole, tradizioni rurali e conoscenze tramandate di generazione in generazione, parte significativa dell’identità del territorio.

Da qui la necessità di interrogarsi sulle prospettive future: come trasformare storia, tradizioni, produzioni agricole, paesaggio e cultura in nuove opportunità di crescita e valorizzazione? L’incontro intende offrire spunti e riflessioni, nella convinzione che conoscere il territorio sia il primo passo per tutelarlo e valorizzarlo.

A confrontarsi su questi temi saranno l’Architetto Maurizio Malaspina, docente ed esperto di sviluppo locale; il Professor Francesco Tripodi, docente e storico; e il Dottor Nino Sapone, esperto di beni culturali e territorio.

La serata sarà arricchita dalla collaborazione di Coldiretti Reggio Calabria, ARSAC Calabria e Slow Food – Presidio Reggio Calabria, a testimonianza dell’importanza di un approccio capace di mettere in relazione cultura, storia, agricoltura, tradizioni, ambiente e sviluppo locale.

All’evento oltre al Sindaco della Città Metropolitana sono stati invitati tutti gli Amministratori della Vallata del Gallico ed altre Autorità di Enti quale Camera di Commercio, Archivio di Stato e Rappresentanti di categorie a conferma dell’importanza del tema che la Vallata del Gallico rappresenta per l’intero territorio.

Villa San Giuseppe protagonista di un percorso di valorizzazione

Nel progetto dell’Associazione, Villa San Giuseppe assume un ruolo particolare, anche per la sua storica posizione quale porta di accesso alla Vallata del Gallico.

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe intende proseguire il proprio impegno nella promozione di iniziative dedicate alla riscoperta dell’identità locale, alla partecipazione della comunità e alla valorizzazione delle risorse del territorio.

“Non abbiamo la presunzione di avere tutte le risposte – prosegue Siclari – ma siamo convinti che parlare del territorio, farlo conoscere, creare occasioni di confronto e riportarlo al centro dell’attenzione rappresenti già un passo importante. Il futuro di un territorio non può essere costruito da qualcuno soltanto: il futuro si costruisce insieme”.

L’iniziativa vuole essere un’occasione per riscoprire ciò che siamo stati, comprendere ciò che siamo oggi e immaginare ciò che potremmo diventare domani, trasformando la memoria in nuove opportunità per il territorio.

La Vallata del Gallico viene così raccontata non soltanto come uno spazio geografico, ma come una storia, una comunità, un’identità e un patrimonio da consegnare alle future generazioni.

Il messaggio scelto dall’Associazione sintetizza lo spirito dell’iniziativa: “conoscere il passato per costruire il futuro della Vallata del Gallico”.

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe invita istituzioni, associazioni, operatori economici e culturali, imprenditori agricoli, cittadini e tutti coloro che hanno a cuore il futuro della Vallata a partecipare all’incontro.

Sarà un momento di ascolto, confronto e condivisione, con l’auspicio che dal racconto della storia possano nascere nuove idee e prospettive per la comunità.

Appuntamento: venerdì 11 settembre 2026 – Giardino San Carlo Acutis, Villa San Giuseppe.