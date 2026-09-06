Villa San Giovanni, UNARMA elogia i Carabinieri dopo l’arresto per tentata rapina: “prontezza e professionalità al servizio dei cittadini”

Il Vice Segretario Generale Regionale UNARMA Calabria, Daniele

Ciambrone, esprime “il più vivo compiacimento e un profondo ringraziamento ai militari della Sezione Radiomobile di Villa San Giovanni per la straordinaria tempestività e professionalità dimostrate nell’intervento di giovedì mattina, che ha consentito di arrestare in flagranza l’autore di una pericolosa tentata rapina“. “Quando si parla della sicurezza dei nostri cittadini, sono i fatti a fare la differenza. E l’operazione condotta a Villa San Giovanni ne è una testimonianza nitida e rassicurante. ​L’immediata risposta operativa dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha permesso di gestire con estrema fermezza una situazione critica e di elevato rischio, assicurando prontamente il responsabile alla giustizia e garantendo la sicurezza della comunità”, evidenzia Ciambrone.

“​Dietro ogni intervento di successo ci sono donne e uomini che lavorano ogni giorno con dedizione, spirito di sacrificio e un profondo senso del dovere. Professionisti che operano sul territorio con silenziosa costanza, guidati da una vocazione autentica al servizio dello Stato e alla tutela delle persone. ​È proprio in occasioni come questa che emerge il valore più genuino dell’Arma dei Carabinieri: la presenza costante, la capacità di coordinamento e la prontezza nel proteggere chi si trova in difficoltà. ​A tutti i militari intervenuti va il plauso sincero e la gratitudine dell’intera Segreteria Regionale UNARMA Calabria. Il vostro impegno quotidiano è la garanzia più solida per la sicurezza del nostro territorio“, conclude Ciambrone.