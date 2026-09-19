Villa San Giovanni, la scuola dell’infanzia “Centro” allunga l’orario fino alle 17:00: nasce il progetto “Armonie in Movimento”

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni comunica l’estensione dell’orario della scuola dell’infanzia plesso “Centro” fino alle ore 17.00. La scelta nasce dall’esigenza di venire incontro alle necessità lavorative delle famiglie, offrendo un servizio più flessibile senza rinunciare alla qualità educativa. L’iniziativa si inserisce inoltre in una prospettiva più ampia, in previsione dell’assegnazione della sede storica dell’edificio “Genova-Firenze”, che permetterà di valorizzare ulteriormente il plesso.

Un servizio legato all’attivazione della mensa

L’estensione oraria partirà a seguito dell’attivazione del servizio di mensa scolastica, condizione necessaria per garantire ai bambini il pasto e una permanenza serena nelle ore pomeridiane. La data di avvio sarà comunicata alle famiglie non appena il servizio mensa sarà operativo.

Il progetto pomeridiano: “Armonie in Movimento”

Le ore aggiuntive non saranno un semplice prolungamento della giornata. Nel pomeriggio sarà realizzato il progetto “Armonie in Movimento: Corpi, Suoni e Natura”, rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia “Centro” dai 3 ai 5 anni, organizzati in gruppi eterogenei per età. Il progetto offre un’esperienza distensiva, ludica e rigenerante, che alterna la scarica di energia motoria a momenti di raccoglimento e ascolto, come richiede la fascia pomeridiana.

Il percorso integra psicomotricità, yoga e propedeutica musicale. I bambini imparano a esplorare lo spazio, a canalizzare le emozioni e ad affinare la percezione del proprio corpo e dei suoni. Le attività si svolgono sia nell’ampio salone interno sia nel giardino della scuola, dove i bambini vivono esperienze senso-motorie all’aperto.

Ogni incontro è scandito da momenti ricorrenti:

Accoglienza e riscaldamento (“Il Saluto al Sole e alla Terra”): in cerchio sui tappetini, tra filastrocche, respirazione e movimenti ispirati agli animali, come il gatto che si stira, la rana che si rannicchia e la tigre che ruggisce. Il passaggio da un movimento all’altro è segnalato dal suono di una ciotola tibetana o di un tamburo.

(“Il Saluto al Sole e alla Terra”): in cerchio sui tappetini, tra filastrocche, respirazione e movimenti ispirati agli animali, come il gatto che si stira, la rana che si rannicchia e la tigre che ruggisce. Il passaggio da un movimento all’altro è segnalato dal suono di una ciotola tibetana o di un tamburo. Fase centrale (“Il Bosco Sonoro e i Percorsi Magici”): in giardino, camminate ritmiche e “orchestre della natura” con legnetti, pigne, sassi e foglie secche trasformati in strumenti; nel salone, percorsi psicomotori con cerchi e mattoni in spugna e il gioco dei termini

musicali.

(“Il Bosco Sonoro e i Percorsi Magici”): in giardino, camminate ritmiche e “orchestre della natura” con legnetti, pigne, sassi e foglie secche trasformati in strumenti; nel salone, percorsi psicomotori con cerchi e mattoni in spugna e il gioco dei termini musicali. Narrazione e yoga (“La Fiaba Animata”): la lettura di un albo illustrato diventa un gioco motorio, in cui i bambini assumono le posizioni yoga corrispondenti ai personaggi e agli elementi della storia.

(“La Fiaba Animata”): la lettura di un albo illustrato diventa un gioco motorio, in cui i bambini assumono le posizioni yoga corrispondenti ai personaggi e agli elementi della storia. Defaticamento (“Il Respiro della Bolla e il Rilassamento”): con musica o suoni della natura, i bambini si sdraiano e osservano il respiro muovere una piuma o un piccolo peluche appoggiato sul pancino, fino a un momento di calma profonda.

Le finalità educative

Il progetto punta a promuovere il benessere psicofisico dei bambini, la consapevolezza corporea e la gestione delle emozioni. Stimola inoltre creatività, ascolto, ritmo e comunicazione, incoraggia la cooperazione tra bambini di età diverse e valorizza gli spazi esterni come veri e propri contesti educativi.

Verifica e Festa finale

Le insegnanti monitoreranno il percorso con griglie di osservazione sistematica (area motoria, musicale ed emotivo-relazionale) e con una documentazione narrativa, il “Diario delle Armonie”: un cartellone o album fotografico con i disegni dei bambini e le immagini delle attività all’aperto. Il progetto si concluderà con la “Festa del Corpo e del Suono”, un evento aperto alle famiglie con dimostrazioni di giochi psicomotori, un mini laboratorio yoga genitore-bambino, una performance musicale con canti e ritmi, l’esposizione dei materiali prodotti dai bambini e la consegna di un attestato simbolico di partecipazione.

Un passo avanti per la comunità scolastica

Con l’estensione fino alle 17.00, la scuola dell’infanzia “Centro” rafforza il proprio ruolo a sostegno delle famiglie, proponendo un tempo pomeridiano educativo, strutturato e di qualità. Le iscrizioni sono aperte!!