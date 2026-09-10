Villa San Giovanni, l’11 e 12 settembre la 3ª edizione di “Neopedia – Aggiornamento in neonatologia e pediatria”

L’11 e 12 settembre, presso Fortezza Santa Trada Hotel & Congressi, a Santa Trada di Cannitello – Villa San Giovanni (RC), si terrà la III edizione di “NEOPEDIA – Aggiornamento in neonatologia e pediatria”. Momento inaugurale del Congresso previsto venerdì 11 settembre alle ore 14:30. L’apertura dei lavori sarà caratterizzata dai saluti istituzionali, con la partecipazione di:

Maddalena Berardi, Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria;

Lucia Di Furia, Già Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria;

Oreste Iacopino, Direttore Sanitario dell’ASP di Reggio Calabria;

Eugenio Viterbo, Direttore Amministrativo dell’ASP di Reggio Calabria;

Massimo Agosti, Presidente della Società Italiana di Neonatologia – Calabria;

Rino Agostiniani, Presidente della Società Italiana di Pediatria

Malgorzata Wasniewska, Presidente della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica.

NEOPEDIA rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto scientifico tra pediatri, neonatologi e specialisti, con due giornate dedicate alle principali tematiche della salute e dell’assistenza al neonato, al bambino e all’adolescente.

La brochure completa.