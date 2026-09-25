Villa San Giovanni, il Lungomare si accende con il raduno dei Los Carnales: attesi bikers da Calabria, Sicilia e Stati Uniti

Il Lungomare di Villa San Giovanni si prepara ad accogliere una giornata dedicata al mondo delle due ruote, con motociclisti provenienti da diversi territori e ospiti internazionali. Domenica 27 settembre 2026, presso Stazione E1 Bella Beach a Villa San Giovanni, si terrà il 6th Anniversary Party dei Los Carnales – La Familia MC | Rhegium Chapter, appuntamento che celebra il sesto anniversario della realtà legata al mondo dei Law Enforcement Motorcycle Club. L’evento punta a trasformare la suggestiva cornice dello Stretto di Messina in un punto d’incontro per appassionati di motociclismo, Harley-Davidson, custom e cultura biker. Una giornata pensata non soltanto per chi vive il mondo dei motorcycle club, ma anche per famiglie, curiosi e per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a una realtà fatta di passione, condivisione e spirito di aggregazione.

Uno degli elementi caratterizzanti dell’iniziativa sarà la presenza di motociclisti provenienti da realtà diverse. Sono infatti attesi bikers dalla Calabria e dalla Sicilia, insieme a ospiti internazionali provenienti da Belgio e Stati Uniti, in un incontro che vuole unire esperienze, culture e storie differenti accomunate dalla passione per le moto. La giornata rappresenterà quindi un momento di confronto tra comunità motociclistiche diverse, con le moto protagoniste sullo sfondo del mare e del panorama dello Stretto. Un’occasione per vivere il territorio attraverso uno degli elementi più riconoscibili della cultura biker: il viaggio e la condivisione.

Una giornata tra Harley-Davidson, musica e gastronomia

Il programma prenderà il via alle ore 11:30 con l’apertura dell’evento presso Stazione E1 Bella Beach. Nel corso della giornata sarà possibile ammirare moto e Harley-Davidson in esposizione, incontrare motociclisti e partecipare alle attività organizzate per il pubblico. Ad accompagnare il raduno saranno anche musica e intrattenimento. Dalle ore 13:00 è previsto il live degli HEADHAMMER, mentre successivamente sarà protagonista PAKO DJ con una selezione musicale fino al tramonto, contribuendo a creare l’atmosfera di festa che caratterizza l’appuntamento. Non mancheranno inoltre gli spazi dedicati alla convivialità, con American BBQ e Pulled Pork, oltre a birra, cocktail e drink. Presenti anche un Tattoo Stand e momenti dedicati alla cultura e allo stile del mondo biker.

Gli organizzatori sottolineano che l’iniziativa sarà gratuita e aperta a tutti. Non sarà necessario appartenere a un motorcycle club né arrivare necessariamente in moto: l’obiettivo è coinvolgere un pubblico ampio, dagli appassionati più esperti alle persone semplicemente curiose di conoscere meglio questo universo. La location scelta, il Lungomare dello Stretto di Villa San Giovanni, farà da scenario naturale a una giornata nella quale il fascino delle moto incontrerà il paesaggio del territorio reggino. Le due ruote saranno protagoniste davanti al mare, in un appuntamento che unisce sport, musica, turismo e socialità.

Le informazioni dell’evento

Il 6th Anniversary Party dei Los Carnales – La Familia MC | Rhegium Chapter si svolgerà domenica 27 settembre 2026 presso Stazione E1 Bella Beach, Lungomare dello Stretto, Villa San Giovanni (RC). L’inizio è previsto alle ore 11:30 e l’ingresso sarà completamente gratuito. Una giornata dedicata alla cultura motociclistica che porterà sullo Stretto partecipanti da Calabria, Sicilia e dall’estero, confermando il ruolo del territorio come luogo di incontro e di aggregazione per eventi capaci di richiamare appassionati anche oltre i confini regionali.