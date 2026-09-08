Villa San Giovanni, il 9 settembre l’evento esperienziale “Radici” | INFO

Mercoledì 9 settembre, alle ore 18:00, si terrà la terza tappa del Grace in Tour 2026, presso il Neurolab Park di Villa San Giovanni. L’Associazione Grace ETS e Neurolab 22 hanno organizzato l’evento esperienziale “RADICI”. Un percorso sensoriale e introspettivo unico, pensato per coniugare natura, creatività e benessere psicofisico attraverso quattro momenti principali. L’evento rappresenta un’importante occasione per documentare un approccio innovativo e multidisciplinare al benessere della persona e alla valorizzazione del territorio.