Villa Dante si trasforma in un villaggio dell’Oktoberfest: festa e birra a Messina

Oggi, lunedì 28 settembre 2026, al Centro polifunzionale “Esisto” di Villa Dante, presenti l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro, il componente il consiglio d’amministrazione della Messina Social City Andrea Ipsaro Passione, la presidente di MA. Pro. Eventi & Servizi Maria Proscia, e il presidente di CSAIn Sicilia Antonio Celona, hanno presentato la seconda edizione dell’Oktoberfest.

La Baviera arriva a Messina e porta con sé profumi, sapori, musica e atmosfera dell’Oktoberfest. Dall’1 al 4 ottobre, Villa Dante si trasformerà in un vero e proprio punto d’incontro tra la tradizione bavarese e lo spirito della città dello Stretto, con quattro giornate dedicate al buon cibo, alla birra, allo sport e al divertimento.

L’assessore Massimo Finocchiaro ha ricordato che “la seconda edizione dell’Oktoberfest di Messina testimonia la capacità del territorio di creare eventi capaci di richiamare pubblico e generare nuove opportunità di incontro e di promozione”. “L’Amministrazione – ha aggiunto Finocchiaro – ha condiviso e sostenuto un evento capace di rivolgersi a un pubblico ampio, offrendo occasioni di intrattenimento e aggregazione per giovani, famiglie e visitatori. L’obiettivo è fare dell’Oktoberfest non soltanto un momento di festa, ma anche un’opportunità per valorizzare uno dei luoghi iconici della città, Villa Dante, rendendolo ancora più vivo e partecipato”.

L’assessore ai Grandi eventi ha quindi rivolto “l’augurio a nome dell’Amministrazione agli organizzatori, alle associazioni, ai partner e a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione dell’evento, con l’auspicio che questa seconda edizione possa consolidarsi ulteriormente e diventare un appuntamento sempre più importante nel calendario delle manifestazioni messinesi e siciliane”.

“Il coinvolgimento del Comune di Messina e Messina Social City – ha detto Andrea Ipsaro Passione – conferma la volontà di promuovere un evento che possa rappresentare un’occasione di partecipazione e socialità. Messina Social City ha scelto di essere parte di questa iniziativa perché crediamo che i luoghi pubblici debbano essere vissuti e condivisi da tutta la comunità, offrendo occasioni di incontro capaci di coinvolgere famiglie, giovani, bambini e cittadini di ogni età. L’Oktoberfest rappresenta anche un’opportunità per promuovere una partecipazione inclusiva e rafforzare il senso di comunità, attraverso una manifestazione che porta a Messina tradizioni e culture diverse, reinterpretandole in una dimensione pienamente messinese”.

Ipsaro Passione ha concluso: “ringrazio l’Amministrazione comunale, Ma Pro Eventi e Servizi, CSAIn Sicilia e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Per Messina Social City è importante continuare a collaborare a iniziative che mettano al centro le persone, il territorio e la socialità“.

“Siamo particolarmente orgogliosi di presentare la seconda edizione dell’Oktoberfest di Messina – ha dichiarato Maria Proscia – un appuntamento nato dalla volontà di trasformare un evento ispirato alla tradizione bavarese in un momento di festa, aggregazione e valorizzazione del nostro territorio. Dopo l’esperienza della prima edizione, abbiamo lavorato con grande impegno per proporre un evento ancora più ricco e coinvolgente, capace di rivolgersi a un pubblico ampio e trasversale: famiglie, giovani, cittadini, visitatori e tutti coloro che desiderano vivere qualche giornata all’insegna della convivialità, della musica, della gastronomia e dello spettacolo. L’Oktoberfest rappresenta per noi anche un’importante occasione di incontro tra culture”.

Per Antonio Celona, “CSAIn Sicilia è particolarmente orgogliosa di essere al fianco della seconda edizione dell’Oktoberfest di Messina, un appuntamento che rappresenta non soltanto un momento di festa e di aggregazione, ma anche un’importante occasione di promozione del territorio e di valorizzazione delle realtà associative e sportive siciliane. Come CSAIn Sicilia crediamo fortemente nel valore dello sport, della socialità e della partecipazione, elementi che contribuiscono a costruire comunità più unite e inclusive. Manifestazioni come questa riescono a mettere insieme cultura, intrattenimento, tradizioni e momenti di condivisione, coinvolgendo cittadini, famiglie, associazioni e visitatori”.

A rendere ancora più vivace l’atmosfera saranno i DJ set curati da Giovanni Costantino, Nino Scollo, Salvo Barresi e Cristian D’Angelo, protagonisti della parte musicale dell’evento.

Novità e informazioni utili

Apertura anche a PRANZO: le casette food, le attrazioni, i tornei sportivi, le giostre e gli hobbisti saranno attivi anche la mattina dalle ore 10,00.

Punto Ristoro Bavarese: oltre a 15 casette food e degustazioni di birre, quest’anno sarà presente la tipica casetta bavarese con piatto tradizionale.

Casse Token in prevendita: Le casse per l’acquisto dei token saranno aperte dal 28 settembre ogni pomeriggio, dalle ore 17,00 alle 20,00.

Attività Sportive: a cura di Andrea Argento (Coordinatore Nazionale Calcio), Maria Poscia (Coordinatrice Eventi e Danza Regionale) e Antonio Celona (Presidente Regionale CSAIn). Si terranno tornei di calcio a 5, padel, basket, baskin e tennis da tavolo per non vedenti, oltre a dimostrazioni di pattinaggio artistico, tiro con l’arco, yoga e fitness.

Attrazioni per tutti: giro con il pony, toro meccanico e giostre per i più piccoli.

Programma della manifestazione

Giovedì 1 Ottobre

Ore 17,00 – Taglio del nastro e apertura ufficiale del villaggio.

Ore 18,00 – 20,00 – Animazione per bambini, spettacoli e mascotte a cura di Jerry animazione.

Ore 19,00 – Esibizioni musicali a cura dell’Associazione Soundcheck (Accademia di canto e musica moderna).

Ore 21,00 – 23,00 – Musica dal vivo con la band Fuori Scaletta.

Ore 23,00 – 24,00 – DJ Set Giovanni Costantino

Venerdì 2 Ottobre

Ore 18,00 – 20,00 – Spettacolo di magia con il Mago Cristian e Just Dance per tutti i bambini.

Ore 21,00 – Wrestling Show: spettacolare esibizione sul ring con atleti professionisti.

Ore 21,00 – 23,00 – i Tools Cover Band: concerto live con le canzoni dei cartoni animati più amati.

A seguire – DJ Set a cura di Nino Scollo.

Sabato 3 Ottobre

Ore 18,00 – 20,00 – Spettacolo di luci, LED e mascotte laboratori a cura di Jerry

Ore 21,00 – Combattimenti sul ring con giudici ufficiali CSAIn.

Ore 21,00 – 24,00 – Special Just: evento di danza con il coreografo nazionale Juanny insieme alle scuole di danza, seguito da una serata danzante per tutti con dj set a cura i Salvo Barresi.

Domenica 4 Ottobre