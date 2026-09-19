Vigor Lamezia-Reggina, Marchionni svela gli indisponibili. Poi l’interessante passaggio su Lotito

L’allenatore della Reggina, Marco Marchionni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa della Vigor Lamezia, che si giocherà domani alle ore 15. Tra i passaggi più importanti, quello sugli indisponibili. Rimangono ancora ai box i vari Franchini, Guida e Reis, oltre Palmieri. Davanti, dunque, il tecnico ha scelte limitate. Da capire se confermerà Alma e Magrassi come coppia di attaccanti o se ci sarà spazio anche per Jallow. In mezzo dovrebbero tornare invece Acquadro e Abonckelet, totalmente a riposo mercoledì. Nel corso della conferenza Marchionni ha anche riservato un passaggio su Lotito: “controlla sempre quella che fa la Reggina, e non solo la domenica in partita, ma anche durante la settimana. E’ vigile ed è contento di quello che stiamo facendo, pur non essendo sempre in città”.