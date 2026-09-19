Vigor Lamezia-Reggina, i convocati amaranto: assenze importanti per Marchionni

La Reggina ha diramato l’elenco dei convocati di mister Marco Marchionni per la sfida contro la Vigor Lamezia. Gli amaranto si preparano alla trasferta con alcune assenze già annunciate dal tecnico durante la conferenza stampa della vigilia. Come spiegato dallo stesso Marchionni, non saranno disponibili Guida, Reis, Franchini e Palmieri. Fuori dalla lista anche Pellicanò e Verduci, che non prenderanno parte alla gara. Il tecnico dovrà quindi valutare alcune soluzioni alternative soprattutto nella costruzione della formazione titolare.

I dubbi di formazione della Reggina

In mezzo al campo dovrebbero ritornare Acquadro e Abonckelet. Restano invece da sciogliere i dubbi nel reparto offensivo. Marchionni potrebbe confermare Alma e Magrassi, ma non è esclusa una possibilità per Jallow, pronto a sfruttare l’occasione. Un’altra soluzione potrebbe prevedere la conferma di Rossetti e l’avanzamento di Rotulo a supporto della punta. Le scelte definitive arriveranno soltanto a ridosso del match, ma la sensazione è che la Reggina possa presentarsi con qualche novità rispetto a mercoledì, viste le rotazioni contro l’Avola e qualche indisponibile.

I convocati della Reggina per Vigor Lamezia

Portieri

1 Lagonigro

12 Madia

Difensori

4 Baldan

16 De Mori

3 Fazio

68 Girasole D.

5 Girasole R.

79 Lancini

31 Runza

Centrocampisti

18 Abonckelet

8 Acquadro

7 Baggi

24 Laaribi

99 Macrì

17 Porcino

38 Rossetti

23 Rotulo

44 Specker

97 Toscano

Attaccanti

21 Alma

96 Jallow

9 Magrassi