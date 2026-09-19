Vigor Lamezia-Reggina, i convocati amaranto: assenze importanti per Marchionni

La Reggina ha diramato l’elenco dei convocati di mister Marco Marchionni per la sfida contro la Vigor Lamezia. Gli amaranto si preparano alla trasferta con alcune assenze già annunciate dal tecnico durante la conferenza stampa della vigilia. Come spiegato dallo stesso Marchionni, non saranno disponibili Guida, Reis, Franchini e Palmieri. Fuori dalla lista anche Pellicanò e Verduci, che non prenderanno parte alla gara. Il tecnico dovrà quindi valutare alcune soluzioni alternative soprattutto nella costruzione della formazione titolare.
I dubbi di formazione della Reggina
In mezzo al campo dovrebbero ritornare Acquadro e Abonckelet. Restano invece da sciogliere i dubbi nel reparto offensivo. Marchionni potrebbe confermare Alma e Magrassi, ma non è esclusa una possibilità per Jallow, pronto a sfruttare l’occasione. Un’altra soluzione potrebbe prevedere la conferma di Rossetti e l’avanzamento di Rotulo a supporto della punta. Le scelte definitive arriveranno soltanto a ridosso del match, ma la sensazione è che la Reggina possa presentarsi con qualche novità rispetto a mercoledì, viste le rotazioni contro l’Avola e qualche indisponibile.
I convocati della Reggina per Vigor Lamezia
Portieri
1 Lagonigro
12 Madia
Difensori
4 Baldan
16 De Mori
3 Fazio
68 Girasole D.
5 Girasole R.
79 Lancini
31 Runza
Centrocampisti
18 Abonckelet
8 Acquadro
7 Baggi
24 Laaribi
99 Macrì
17 Porcino
38 Rossetti
23 Rotulo
44 Specker
97 Toscano
Attaccanti
21 Alma
96 Jallow
9 Magrassi