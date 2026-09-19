Vigor Lamezia-Reggina, dove vedere la partita in diretta: chi trasmetterà la live streaming del match

Tre su tre, ora in corsa per la quarta. La Reggina non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sin da subito ha inserito la marcia più alta (la settima in Coppa e la quinta in campionato), ma in classifica corre con la prima. Successi roboanti al Granillo contro Licata e Avola, vittoria di misura a Modica. Dopo il turno infrasettimanale, la squadra di Marchionni torna in trasferta, a Lamezia, prima gara contro una calabrese, la Vigor, reduce dal pari a Ragusa che sa tanto di sconfitta, per come maturato. L’obiettivo, per gli amaranto, è il solito, neanche a dirlo: la vittoria. Il fischio d’inizio della sfida è alle ore 15, di domenica 20 ottobre.

La prevendita è attiva ormai da un po’, ma non tutti potranno seguire il match in presenza. Per chi non potrà farlo, ci sarà a disposizione la diretta gratuita di Reggio Tv, che anche quest’anno trasmetterà in chiaro tutte le sfide in trasferta. Inoltre, la gara si potrà vedere su Reggina Channel, che ha acquisito il segnale audiovisivo delle gare in trasferta degli amaranto ricomprese nel pacchetto di diritti acquisito da Reggio Tv.

Vigor Lamezia-Reggina, la diretta live testuale su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti

Com’è noto, per chi non potesse neanche assistere alla partita in streaming, sarà possibile accedere a StrettoWeb per la diretta live testuale della sfida, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale e gli approfondimenti post partita. Si parte con le formazioni ufficiali, poi spazio per la cronaca in tempo reale del match e gli aggiornamenti su azioni, occasioni, gol ed episodi principali. Al termine della partita, le pagelle della Reggina, le dichiarazioni del post partita e i risultati di giornata.