Vigor Lamezia-Reggina, aperta la prevendita: info e prezzi per il settore ospiti

La Reggina ha reso noto che è attiva la prevendita per il settore riservato ai sostenitori amaranto in occasione del match contro la Vigor Lamezia, valido per il prossimo appuntamento di campionato. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 20 settembre allo stadio Guido D’Ippolito. Nella nota ufficiale diffusa dalla società si specifica: “Così come reso noto dalla società ospitante, è attiva la prevendita del settore ospiti per la gara Vigor Lamezia-Reggina, in programma domenica 20 settembre allo stadio Guido D’Ippolito di Lamezia Terme con calcio d’inizio alle ore 15:00. I tifosi amaranto potranno acquistare i tagliandi d’ingresso al prezzo di 15 euro (ridotto 12 euro: Junior per i nati dal 2009 al 2014, Senior per i nati dal 1952 al 1961). Tagliandi disponibili sulla piattaforma Etes e presso i punti vendita Etes abilitati. A Reggio Calabria segnaliamo Bcenters, con sede in via Sbarre Centrali 260/b (orario continuato fino a sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00)”.

I sostenitori della Reggina potranno quindi acquistare i biglietti attraverso la piattaforma Etes oppure nei punti vendita abilitati. Per i tifosi di Reggio Calabria è stato indicato il punto vendita Bcenters, situato in via Sbarre Centrali 260/b, con orari dedicati fino al giorno della partita. Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è fissato a 15 euro, mentre sono previste riduzioni a 12 euro per le categorie Junior, riservata ai nati dal 2009 al 2014, e Senior, per i nati dal 1952 al 1961.

Prima la sfida del Granillo contro l’Avola

L’annuncio della prevendita arriva alla vigilia di un altro importante appuntamento per gli amaranto. La Reggina sarà infatti impegnata questo pomeriggio, alle ore 18:30, allo stadio Oreste Granillo contro l’Avola, prima di concentrarsi sulla trasferta di Lamezia. Per la squadra amaranto si apre dunque una settimana caratterizzata da due impegni ravvicinati, con la gara contro la Vigor Lamezia che rappresenterà un nuovo appuntamento per i tifosi pronti a seguire la squadra anche lontano da Reggio Calabria.