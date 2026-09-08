Vibo Valentia, rubano in un supermercato: fermati due 39enni con coltelli e arnesi da scasso

Due stranieri, entrambi 39enni, sono stati fermati da un equipaggio della Polizia di Vibo Valentia dopo aver asportato della merce da un supermercato del centro cittadino. All’interno dell’autovettura in loro uso, oltre alla refurtiva sono stati trovati strumenti atti allo scasso e coltelli. Al termine degli accertamenti i poliziotti hanno sequestrato le armi, restituito la merce al titolare del supermercato e denunciato i due stranieri. Agli stessi è stato anche notificato la misura del foglio di via dal comune di Vibo Valentia per anni 2.

L’attività svolta si inserisce in un quadro più generale di intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposto dal Questore di Vibo Valentia, Dr. Rodolfo Ruperti, nei mesi di Luglio e Agosto, grazie al quale sono stati controllati, soprattutto nei luoghi interessati dalla movida serale e notturna, con l’ausilio anche di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, n. 41411 persone e 19.027 veicoli.

Tali servizi hanno anche consentito al Questore di Vibo Valentia, previa attività istruttoria della Divisione Anticrimine, che si è avvalsa dell’attività di controllo del territorio ed info-investigativa svolta dagli uffici operativi della Questura ed alle segnalazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale, di emettere una serie di misure di prevenzione per il contrasto della criminalità organizzata e più in generale per la tutela della sicurezza pubblica della provincia vibonese. Nei mesi di luglio e agosto scorsi sono stati emessi:

• nr. 14 provvedimenti di avviso orale nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi.

• nr. 10 provvedimenti di foglio di via ex art. 2 d.lgs. 159/2011 con divieto di ritorno nel comune.

• nr. 13 proposte di sorveglianza speciale.

• nr. 8 provvedimenti di ammonimento nei confronti di autore di violenza di domestica.

• nr. 3 D.A.SPO. sportivi ex art. 6 legge n. 401/1989 nei confronti di soggetti che hanno creato con la loro condotta una turbativa in occasione di manifestazioni sportive.

• nr. 1 DASPO cd. “Willy” – D.AC.U.R. ex art. 13 bis D.L. 14/2017 nei confronti di soggetto autore di condotte che hanno pregiudicato la sicurezza dei luoghi di aggregazione giovanile.

• nr. 2 proposte di misure di prevenzione patrimoniale ex art. 20 d.lgs. 159/2011 di cui una congiunta da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e del Questore di Vibo Valentia.