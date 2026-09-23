Vibo Valentia ospita il XVIII Congresso nazionale AICC: tre giorni dedicati alla cultura classica

Dal 2 al 4 ottobre studiosi, ricercatori e docenti da tutta Italia arriveranno in città per l’appuntamento dedicato al rapporto tra sogno, visioni e profezie nella letteratura e nella filosofia

Locandina Congresso Naz. AICC

Vibo Valentia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti nel panorama degli studi sulla cultura classica. Il Comune ha annunciato il proprio patrocinio al XVIII Congresso Nazionale dell’AICC – Associazione Italiana di Cultura Classica, in programma dal 2 al 4 ottobre 2026. Il congresso, dal titolo “Sogno, visioni e profezie. Strutture e valori nel sistema letterario e filosofico dall’antico all’età moderna e postmoderna”, porterà in città accademici, studiosi, ricercatori e docenti provenienti da tutta Italia, insieme alle delegazioni AICC, agli studenti dei licei cittadini e ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto scientifico e culturale, confermando il ruolo della città come luogo capace di ospitare eventi di alto profilo dedicati alla formazione, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Per tre giornate Vibo Valentia sarà quindi al centro del dibattito nazionale sulla cultura classica, attraverso un programma che unirà approfondimento accademico, partecipazione degli studenti e momenti di divulgazione.

Il sindaco Romeo: “Un’occasione di grande prestigio per la città”

Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo ha sottolineato il valore dell’appuntamento, evidenziando il significato culturale e istituzionale della manifestazione. “Un’occasione di grande prestigio per la città, capace di valorizzare la nostra tradizione culturale e di proiettarla in un dialogo nazionale di altissimo profilo. Accogliere in città, e nel nostro splendido Palazzo Gagliardi, studiosi e personalità accademiche da tutta Italia – rimarca il primo cittadino – è motivo di orgoglio e testimonia la vocazione di Vibo Valentia a essere luogo di incontro e crescita. Il Comune sostiene con convinzione iniziative che arricchiscono la comunità e rafforzano il ruolo della città nel panorama culturale italiano”.

Gli appuntamenti tra licei e Palazzo Gagliardi

Le attività del congresso si svolgeranno in alcuni dei luoghi simbolo della cultura cittadina: il Liceo Classico “Michele Morelli”, il Liceo Scientifico “Giuseppe Berto” e Palazzo Gagliardi. Il programma prevede interventi, presentazioni, momenti teatrali e musicali, con un intreccio tra ricerca, formazione e partecipazione giovanile. Un percorso pensato per coinvolgere non soltanto il mondo accademico, ma anche le nuove generazioni e l’intera comunità. Il Comune di Vibo Valentia ha rinnovato il proprio ringraziamento all’AICC Nazionale, alla delegazione “Carlo Diano” di Vibo Valentia, ai dirigenti scolastici, ai docenti e agli studenti che stanno contribuendo alla realizzazione dell’evento. Il XVIII Congresso Nazionale AICC si prepara così a rappresentare un momento di incontro tra passato e presente, riportando al centro della scena il valore della cultura classica come strumento di conoscenza, dialogo e crescita.

Locandina Congresso Naz. AICC

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