Vibo Valentia, incendio doloso al cantiere del “Progetto Maione”. Il sindaco Romeo: “non ci faremo piegare dalla criminalità”

Nel corso della notte ignoti hanno appiccato un incendio al cantiere di via degli Artigiani, davanti al terminal bus di Vibo Valentia, dove è in corso un importante intervento sui sottoservizi cittadini per la realizzazione del cosiddetto “Progetto Maione”. Un episodio che il sindaco Enzo Romeo intende condannare con forza: “Non possiamo accettare che questi rigurgiti criminali possano offuscare l’opera di crescita e risanamento sociale della nostra città, che prosegue all’insegna della legalità. Una città che vuole svilupparsi non può prescindere dalla conclusione di fondamentali opere pubbliche come è quella in corso, fatta oggetto di un vile attentato incendiario. Alla ditta ed agli operai va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, al pari della condanna che indirizziamo a coloro che credono di poter piegare l’interesse pubblico e la legalità al volere criminale. Sono certo che la magistratura e le forze dell’ordine sapranno assicurare gli autori alla giustizia. Da parte nostra – conclude il primo cittadino – posso assicurare che l’amministrazione comunale proseguirà incessantemente nel suo lavoro, assicurando tutto il sostegno necessario agli organi inquirenti ed alle tante ditte impegnate sul territorio”.